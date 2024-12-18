Yandex'ten Türkiye için yapay zeka destekli arama hizmeti: Yazeka

İnternet arama motoru Yandex, Türk kullanıcılar için geliştirdiği arama motoru işlevselliğini yapay zeka ile entegre eden "Yazeka ile Yandex Search" hizmetini kullanıma sundu. Karmaşık sorgulara hızlı ve net yanıtlar sunmayı hedefleyen sistemin kullanıcıların arama alışkanlıklarını değiştirmesi de bekleniyor. Yalnızca Türkiye pazarına özel geliştirilen bu yeni arama sistemi, Android ve masaüstü platformlarda Türkçe olarak hizmete açıldı. iOS sürümünün de yakında kullanıma sunulacağı bildirildi.
Kullanıcı odaklı yaklaşımıyla dikkati çeken sistem, karmaşık sorgulara hızlı ve net yanıtlar sunmayı hedefliyor. İnternetteki tüm bilgi kaynaklarını alıntılarla destekleyerek en doğru cevabı sunmayı hedefleyen hizmetin kullanıcıların arama alışkanlıklarını da değiştirmesi bekleniyor.
Derlediği verilerle özet cevaplar sunuyor
Yalnızca Türkiye pazarına özel geliştirilen bu yeni arama sistemi, Android ve masaüstü platformlarda Türkçe olarak hizmete açıldı. iOS sürümünün de yakında kullanıma sunulacağı bildirildi.
Yazeka ile Yandex Search, geleneksel arama motoru yapısını dönüştürerek, çok sayıda kaynaktan derlenen verilerle oluşturulmuş özet yanıtlar sunuyor. Bu sistem, tek bir kaynakta bulunmayan karmaşık sorgular için kullanıcıya zaman kazandırmayı amaçlıyor. Yanıtlarda güvenilir alıntılar kullanılarak, kullanıcıların daha detaylı bilgiye ulaşmaları sağlanıyor.
Kullanıcılar arama motoru ile 'diyalog' başlatabiliyor
Hizmet, doğal dil işleme teknolojisiyle desteklenerek kullanıcıların sorgularını doğal bir şekilde yazabilmelerine olanak tanıyor. Yapay zeka, sorguları analiz ederek daha net ve doğru arama sonuçları sunuyor. Kullanıcılar, örneğin “Amsterdam'da bir günlük gezi rotası” gibi sorular sorarak detaylı bilgiye ulaşabiliyor.
Ayrıca kullanıcılar, ek bilgi talep etmek veya bağlamı derinleştirmek istediklerinde, arama motoru ile bir "diyalog" başlatabiliyor. Yandex Search, bazı durumlarda yapay zeka yanıtlarını otomatik olarak görüntülüyor ancak kullanıcılar, arama çubuğundaki bir sekme aracılığıyla bu modu manuel olarak etkinleştirebiliyor.
Türkiye bağlamına uygun yerel sonuçlar
Yazeka ile Yandex Search, Yandex'in sinir ağlarına dayalı bir yapay zeka altyapısıyla çalışıyor. Türkçe ve İngilizce dil görevlerine özel olarak eğitilen bu sinir ağları, Türkiye bağlamına uygun yerel sonuçlar sunabiliyor. Bu kapsamda, Türkiye'deki yapay zeka uzmanlarının topladığı veri kümeleri kullanılarak bağlamsal doğruluk ve alaka düzeyi artırılıyor.
Yandex'in yeni arama hizmeti, hava durumu tahminleri, finansal bilgiler ve sesli arama gibi çeşitli işlevleri de tek bir çatı altında topluyor.
"Yeni bir arama çağına giriş yapıyoruz"
Popovskiy, "Yeni bir arama çağına adım atıyoruz. Arama motorları, yerel bağlam ve kültürü dikkate alarak karmaşık sorulara yanıt veren bir bulma motoruna dönüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.
"Tarif arandığında yakındaki mekanlar da gösteriliyor"
Popovskiy, Yazeka'nın arama motorunu geleneksel bir "arama motoru"ndan "bulma motoru"na dönüştürdüğünü kaydederek, şöyle devam etti:
"Artık, 'güllaç tarifi' yazdığınızda, Yandex size sadece tarifi sunmuyor, aynı zamanda yakınınızdaki restoranları, bu yerlerin fotoğraflarını ve videolarını da gösteriyor. Bu, Yandex'in arama motorundan çözüm üreten kapsamlı bir hizmet ekosistemine dönüşümünü simgeliyor."