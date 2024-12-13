Türkiye ambargolara meydan okudu: En iyilerini ürettik

Kacır, TÜBİTAK eliyle bu yıl 186 üniversite ve 2 bin 769 firmanın 9 bin 988 projesine 9 milyar lira destek sağladıklarını belirterek, 22 yılda teşvikleri neticesinde yıllık AR-GE harcamalarının 1,2 milyar dolardan 16,1 milyar dolara, AR-GE personeli sayısının da 29 binden 291 bine çıktığını ifade etti.





Yerli patent başvurularında dünyada 12'inci, marka başvurularında 6'ıncı, tasarım başvurularında ise 2'inci sırada olduklarını vurgulayan Kacır, "Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin yıllık ihracatı 10 milyar dolardan 97 milyar dolara yükseldi. Bu yılın 11 ayında 10 bin 487 yatırım için teşvik belgesi düzenledik, 227 bin istihdamın önünü açtık. Önümüzdeki dönemde, teşvik sistemimizin seçiciliğini, yerel odağını ve destek etkinliğini daha da artıracak, ileri teknoloji yatırımlarını daha fazla önceliklendireceğiz." dedi.







