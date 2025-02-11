Yapay zeka savaşları kızışıyor: Elon Musk'tan OpenAI'ye dudak uçuklatan teklif

'ın avukatı Marc Toberoff'un açıklamalarına dayandırdığı haberde Musk liderliğindeki yatırımcıların şirketi satın almak için yapay zeka modeli ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI yönetim kuruluna yaklaşık 97,4 milyar dolarlık teklif verdiği belirtildi.

'ın avukatı Marc Toberoff'un açıklamalarına dayandırdığı haberde Musk liderliğindeki yatırımcıların şirketi satın almak için yapay zeka modeli ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI yönetim kuruluna yaklaşık 97,4 milyar dolarlık teklif verdiği belirtildi.

Musk'ın OpenAI'ın bir zamanlarki açık kaynaklı, güvenliğe odaklı ve kamu yararına hizmet eden" haline geri dönmesi gerektiğini savunduğu ve bunun gerçekleşmesini sağlamak için çalıştıklarını söylediği iddia edildi.