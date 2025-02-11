Yapay zeka savaşları kızışıyor: Elon Musk'tan OpenAI'ye dudak uçuklatan teklif

Elon Musk'ın OpenAI'ye 97,4 milyar dolarlık teklif yaptığı öne sürüldü
Elon Musk ve liderliğindeki yatırımcı grubunun, yapay zeka modeli ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'yi satın almak amacıyla yaklaşık 97,4 milyar dolarlık bir teklif sunduğu iddia edildi.
Wall Street Journal'ın ABD'li milyarder
Elon Musk
'ın avukatı Marc Toberoff'un açıklamalarına dayandırdığı haberde Musk liderliğindeki yatırımcıların şirketi satın almak için yapay zeka modeli ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI yönetim kuruluna yaklaşık 97,4 milyar dolarlık teklif verdiği belirtildi.
Musk'ın OpenAI'ın bir zamanlarki açık kaynaklı, güvenliğe odaklı ve kamu yararına hizmet eden" haline geri dönmesi gerektiğini savunduğu ve bunun gerçekleşmesini sağlamak için çalıştıklarını söylediği iddia edildi.
"Twitter'ı satın alabiliriz"
"Twitter'ı satın alabiliriz"
Öte yandan OpenAI CEO'su Sam Altman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu iddialara yanıt vererek,
"Hayır, teşekkürler. Ama isterseniz biz Twitter'ı 9,74 milyar dolara satın alabiliriz"
ifadelerini kullandı.
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