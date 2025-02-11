Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
Yapay zeka savaşları kızışıyor: Elon Musk'tan OpenAI'ye dudak uçuklatan teklif

Yapay zeka savaşları kızışıyor: Elon Musk'tan OpenAI'ye dudak uçuklatan teklif

09:2211/02/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber
Elon Musk'ın OpenAI'ye 97,4 milyar dolarlık teklif yaptığı öne sürüldü
Elon Musk'ın OpenAI'ye 97,4 milyar dolarlık teklif yaptığı öne sürüldü

Elon Musk ve liderliğindeki yatırımcı grubunun, yapay zeka modeli ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'yi satın almak amacıyla yaklaşık 97,4 milyar dolarlık bir teklif sunduğu iddia edildi.

Wall Street Journal'ın ABD'li milyarder
Elon Musk
'ın avukatı Marc Toberoff'un açıklamalarına dayandırdığı haberde Musk liderliğindeki yatırımcıların şirketi satın almak için yapay zeka modeli ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI yönetim kuruluna yaklaşık 97,4 milyar dolarlık teklif verdiği belirtildi.

Musk'ın OpenAI'ın bir zamanlarki açık kaynaklı, güvenliğe odaklı ve kamu yararına hizmet eden" haline geri dönmesi gerektiğini savunduğu ve bunun gerçekleşmesini sağlamak için çalıştıklarını söylediği iddia edildi.



"Twitter'ı satın alabiliriz"


Öte yandan OpenAI CEO'su Sam Altman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu iddialara yanıt vererek,
"Hayır, teşekkürler. Ama isterseniz biz Twitter'ı 9,74 milyar dolara satın alabiliriz"
ifadelerini kullandı.



#Elon Musk
#OpenAI
#Chatgpt

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Evinizden en uygun fiyatlı market ürününü bulabileceksiniz: Market ürünleri fiyat karşılaştırması hangi siteden, nasıl yapılacak? Bakan Kacır açıkladı