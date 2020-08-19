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Teknoloji Zooma yerli alternatif SeeMeet hazır
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Yerli görüntülü konuşma uygulamaları neler?

Zoom'a yerli alternatif SeeMeet hazır

Pandemi sonrasında eğitim kurumları uzaktan eğitim verirken ABD menşeili Zoom adlı programı kullanıyordu. Türkiye'den de bu uygulama yerine kullanılabilecek eğitim odaklı bir görüntülü konuşma platformu geliştirildi. SeeMeet adındaki uygulama artık tamamen kullanıma hazır.

Haber Merkezi İHA
SeeMeet uygulaması
SeeMeet uygulaması

Bahçeşehir Koleji, yapay zeka tabanlı ‘Metodbox’ uygulamasını bir adım daha ileri taşıyarak Türkiye’nin eğitim odaklı ilk görüntülü konuşma platformu olan ‘Seemeet’in tanıtımını gerçekleştirdi. Öğrenciler, ‘SeeMeet’ ile güvenlik sorunu yaşamadan online eğitimlerine devam edebilecek.

Eğitimde dijitalleşmeye 12 yıldan bu yana yatırım yaptıklarını söyleyen Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, 5 yıldır da Metodbox uygulamasının üzerinde çalıştıklarını vurguladı. Yücel, sözlerine şöyle devam etti:

  • "Metodbox ile Kişiye Özgü Öğretim Modeli’mizi (KÖM) yapay zekâ tabanlı hale getirerek geleceğe taşıdık. Uzaktan eğitim sürecinde de Metodbox ile çok başarılı sonuçlar aldık. Bu başarının bir ayağında güçlü öğretmen kadromuz var.

Diğer ayağında ise İstanbul ve Ankara’daki Teknopark’larda çalışan yazılımcı ve mühendis kadromuz var. Özellikle pandemi sürecinde bu arkadaşlarımız canla başla çalışarak uzaktan eğitim sürecimizin sorunsuz geçmesi için çalıştı. Şimdi bu ekiple birlikte, eğitim entegrasyonu olan ilk yerli görüntülü konuşma uygulamamız SeeMeet’i ortaya çıkardık. İsmini 7. sınıf öğrencilerimizden Elif Naz Öztürk’ün koyduğu ve bizim de hemen benimsediğimiz SeeMeet’i Nisan ayından bu yana kullanıyoruz.”

DHA
Hüseyin Yücel

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Veriler Türkiye’de saklanacak, öğrenci ve veliler güvenlik endişesi yaşamayacak

Uygulamanın getirdiği fayda ve yenilikler hakkında bilgi veren Eğitim ve Eğitim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, verilerin Türkiye’de saklanacağı için öğrenci ve velilerin güvenlik endişesi yaşamayacağının altını çizerek, ilerleyen süreçte uygulamayı yurt dışına da ihraç etmeyi düşündüklerini ifade etti.

DHA
Eğitim ve Eğitim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan
  • Türkiye’de 23 Mart itibarıyla uzaktan eğitim sürecinin başladığını hatırlatan Aslan, “Biz de kolej olarak 10 yıldır dijital eğitim platformu üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyor ve son iki yıldır da yapay zeka tabanlı kişiye özgü öğrenme platformu olan Metodbox’ı tüm Türkiye’de uygulamaya devam ediyorduk. Bu yüzden 23 Mart’ta okulların uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte biz kurum olarak ertesi gün hemen eğitime ara vermeden uzaktan eğitim sürecine Metodbox ile asenkron olarak geçtik. Bu uygulama ile zamandan ve mekândan bağımsız olarak kendi öğrenme süreçlerini yönlendirdikleri bir şekliyle öğrencilerimizi destekledik” dedi.

“Yerli ve milli bir platform geliştirmek gerektiğine inandık”
Diğer yurt dışı menşeli platformları da canlı derslerde kullanmaya devam ettiklerini ifade eden Aslan, “Ancak biz yerli ve milli bir platform geliştirmek gerektiğine inandık ve bu yüzden de Nisan ayında yazılım mühendislerimizle birlikte çalışmalarımıza başladık ve yine Nisan ayında SeeMeet’i hayata geçirdik. Pilot uygulamalarımızı yaptık. Şu an tüm kademelerimizde eğitim öğretimimizi hem senkron olarak hem de asenkron olarak SeeMeet ve Metodbox platformlarımız üzerinden gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

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