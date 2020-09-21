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Yerli video konferans uygulaması 'Bizbize' geçer not aldı

Koronavirüs salgını ile birlikte hayatımızda büyük yer kaplamaya başlayan video konferans uygulamaları hakkında soru işaretleri varken Zoom gibi devlere karşı yerli uygulamalar da geliştirildi. "Güvenlik ve savunma buluşması" SEDEC'te, yerli video konferans uygulaması "BizBize" ile 24 ülkeden katılımcılar 3 günde 700 toplantı yaparken uygulama geçer not aldı.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Aselsan iştirakı tarafından tasarlandı.
Aselsan iştirakı tarafından tasarlandı.

Koronavirüs salgını sonrası Zoom gibi birçok uygulama hayatımıza girerken bu uygulamalardaki güvenlik açıkları da soru işareti oluşturdu.

Türkiye'den çıkan yerli muadilleri ise bu konuda kullanıcıları rahatlatıyor.

  • ASELSAN iştiraki BİTES tarafından geliştirilen yerli video konferans/webinar uygulaması BizBize, uluslararası katılımla gerçekleştirilen SEDEC etkinliğinde başarılı bir sınav verdi. Etkinlik, uygulamanın uluslararası alanda duyulmasına önemli katkı sağladı.

Anayurt, sınır, iç güvenlik ve savunma sistemleri ana temasıyla 15-17 Eylül'de düzenlenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirilen “güvenlik ve savunma buluşması” SEDEC, yerli video konferans uygulaması BizBize için önemli bir test imkanı sundu.

Salgın nedeniyle yapılamayan yüz yüze görüşmelerin yerini BizBize üzerinden yapılan toplantı ve görüşmeler aldı. BizBize, sunduğu altyapıyla katılımcılara güvenli görüşme imkanı sağladı.

Yerli yazılım sayesinde Türk güvenlik ve savunma sanayisi firmaları birçok ülkeden tedarik makamlarıyla görüşmeler gerçekleştirip dünya pazarıyla buluştu.

SEDEC etkinliği kapsamında BizBize üzerinden 3 gün boyunca 24 ülkeden 254 firma ve kurum, 700 toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıların süresi 410 saati buldu.

Yerli video-konferans uygulaması

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Uluslararası marka olma yolunda ilk adım

BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun, salgın sonrası uzaktan çalışma ve eğitim uygulamalarının artmasıyla yerli video konferans uygulaması BizBize, uluslararası adıyla XperMeet’i geliştirdiklerini söyledi.

  • Geçen sürede uygulamayı çeşitli kurum ve kuruluşla paylaştıklarını, buralardan elde ettikleri geri dönüşlerle uzman bir ekiple sürekli geliştirmeler yaptıklarını ifade eden Coşkun, tamamen sanal ortamda gerçekleştirilen SEDEC etkinliğinin BizBize’nin kabiliyetlerini görmek açısından önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Coşkun, yoğun bir görüşme trafiğine sahne olan etkinliği BizBize ile sorunsuz şekilde tamamladıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"BizBize’yi geliştirirken hedefimiz Türkiye pazarı ile sınırlı değildi. O yüzden de kendimize uluslararası pazarlar için XperMeet markası oluşturduk. Türkiye’de uygulamayı yaygınlaştırmaya çalışırken uluslararası pazarları da ihmal etmiyoruz. Bu nedenle SEDEC, vizyonumuzla örtüşen ve çok önemsediğimiz bir etkinlikti. Bu etkinlik sayesinde 24 ülkeden çok önemli heyetler bizim video konferans uygulamamızı kullandı ve uygulamamızla bizzat kullanarak tanıştı.

Aselsan iştirakından geldi.

Bir anlamda XperMeet markasının ilk uluslararası lansmanını yaptık ve ilk kez bu boyutta bir sınav verdik. Aldığımız tepkiler, bu sınavı başarıyla verdiğimiz yönünde. Bunun yanında kullanıcılardan aldığımız öneri ve taleplerle uygulamamızı daha da geliştirip ,güçlü bir uluslararası marka oluşturma yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Kritik sektörlerde güvenli iletişim imkanı

BizBize, eğitim, finans, sağlık, enerji ve savunma gibi stratejik ve kritik alanlardaki görüntülü iletişimin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi açısından sorumluluklar üstlenebilecek.

  • Uçtan uca şifreleme ve SSL sertifikası ile güvenliği maksimum seviyede tutan uygulama, kullanıcı verilerin yurt dışına gitmesini önlemek amacıyla da Turkcell ve Türksat altyapılarını kullanıyor.

Kesintisiz ve yüksek kalitede görüşme kabiliyeti sunan uygulamayla yüksek güvenlikli dosya paylaşımı da mümkün olacak. Uygulama internet tarayıcılar ve mobil platformlarda kullanılabilecek.

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