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ABD, yapay zeka araştırmalarına ne kadar bütçe ayırdı?

Yapay zeka araştırmalarına bir milyar dolar ayırdılar

Slikon Vadisi'nden dünyaya yüz milyarlarca dolarlık teknoloji ihraç eden ABD şimdi de yapay zeka araştırmalarını öncelik haline getirdi. Devlet kurumları bu alanda çalışmalar yapan şirketleri desteklemek için bir milyar doları gözden çıkardı.

Haber Merkezi DHA
Yapay zeka araştırmalarına bir milyar dolar ayırdılar.
Yapay zeka araştırmalarına bir milyar dolar ayırdılar.

Dünyanın en büyük teknoloji ihracatçısı olan ABD şimdi de yapay zeka alanında yatırımlar yapmaya karar verdi. Ülkenin belirlediği kalkınma alanlarından biri olan yapay zeka geliştirme stratejisine bu yıl bütçeden bir milyar dolar ayrıldı.

ABD yönetimi, yapay zeka ve kuantum teknolojisi ile ilgili araştırmalar yapmak üzere yeni kurulan 12 enstitüye toplam bir milyar dolar destek verecek.

  • Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, bu kaynak kamu sektöründen, söz konusu enstitülere önümüzdeki beş yıl içinde aktarılacak.

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Kuantum da desteklenen alanlar arasında

Bununla birlikte, aynı enstitülerin yapay zeka ve kuantum teknolojisi araştırmalarına IBM ve Mİcrosoft gibi teknoloji şirketleri de toplam 300 milyon dolarlık destek verecek.

  • Bu açıklamalar, ABD Teknoloji Üst Yöneticisi Michael Kratsios'un, yapay zeka ve kuantum teknolojilerinin "ABD güvenliği için büyük önemde" olduğuna ilişkin açıklamasının ardından geldi.

Kratsios ayrıca, Beyaz Saray'ın, ABD'nin savunma dışı bütçesinin yüzde 30'unu da bu teknolojilerin araştırmalarına ayırmayı kararlaştırdığını söyledi.

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