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Teknoloji İTÜ yapay zeka alanında Google ile iş birliği yaptı
BİLİM DİĞER

İTÜ yapay zeka alanında Google ile iş birliği yaptı


Google'ın geliştirdiği yapay zeka DeepMind ile İTÜ iş birliğine gitti. Konuyla ilgili İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, "Bu iş birliği öğrencilerimizin yapay zeka alanındaki birikimini desteklerken, aynı zamanda ülkemizdeki yapay zeka araştırmaları ekosistemine büyük katkı yapacaktır" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
DeepMind logosu
DeepMind logosu

İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) yapay zeka araştırmaları ve gerçek hayat uygulamaları konusunda DeepMind ile bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ve doktora programlarındaki kadın araştırmacılara burs sağlamak için iş birliği yaptığı bildirildi.

  • İTÜ'den yapılan açıklamada, DeepMind burslarının finansal zorluklar nedeniyle normalde lisansüstü çalışmalara devam edemeyecek öğrencilerin yüksek lisans ve doktora yapmasına imkan sağladığı, aynı zamanda alandaki çeşitliliği de artırmayı hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, burs programının finansal katkının yanı sıra öğrencilere DeepMind tarafından organize edilen endüstriyel etkinliklere davet, uluslararası konferanslara katılım ve DeepMind araştırmacılarından mentörlük alma gibi destekler de sunduğu vurgulanarak, bursların DeepMind tarafından bilgisayar bilimleri ve yapay zeka alanında az temsil edilen gruplardan biri olan İTÜ bilgisayar mühendisliği bölümündeki kadın yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verileceği kaydedildi.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu

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İTÜ ülkemizde lider konumda

Açıklamada, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu'nun şu görüşlerine yer verildi:

  • "İTÜ, yapay zeka uygulamalarında Türkiye'de lider konumundan dolayı dünyanın önde gelen yapay zeka şirketlerinden DeepMind ile iş birliği için ideal ortaktır. Bu iş birliği öğrencilerimizin yapay zeka alanındaki birikimini desteklerken, aynı zamanda ülkemizdeki yapay zeka araştırmaları ekosistemine büyük katkı yapacaktır. İTÜ olarak kadın araştırmacıların bilimsel dünyada görünürlüğünü artırma konusunda çalışmalarımız devam edecektir."

DeepMind'ta eğitim ve üniversite iş birlikleri konusundan sorumlu Obum Ekeke ise yapay zekaya değişik bakış açıları getirmek zorunda olduklarını vurgulayarak, "Bu yüzden de araştırmacı kitlesi çevremizdeki dünyayı temsil edebilmelidir. Lisansüstü eğitimindeki finansal bariyerleri kaldırarak ve mentörlük desteği vererek, kadın araştırmacıların lisansüstü eğitimine devam edebilmesini ve daha fazla öğrencinin lisansüstü araştırmalarında yapay zeka alanında çalışmasını cesaretlendirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, başvuru sürecinin İTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından koordine edileceği aktarıldı.

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