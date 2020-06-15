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Teknoloji Yılların şehir efsanesi gerçek oluyor WhatsApp ödeme özelliğini başlatıyor
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Whatsapp'a ödeme geliyor

Yılların şehir efsanesi gerçek oluyor: WhatsApp ödeme özelliğini başlatıyor

WhatsApp Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kullanıcılarının uygulama üzerinden ödeme yapabileceklerini duyurdu. Proje ilk olarak yerel işletmelerin, müşterilerinin ödemelerini doğrudan uygulama üzerinden alabilecekleri Brezilya'da başlatılıyor.

Haber Merkezi DHA
Özellik ilk kez Brezilya'da denenecek.
Özellik ilk kez Brezilya'da denenecek.


Brezilyalı bankalar, ödeme ve tahsilat işlemlerinin sağlanması için WhatsApp ile çalışıyor.

  • Facebook'a ait WhatsApp açıklamasında, yeni özelliğin Facebook Pay tarafından işletildiği ve kullanıcıların uygulama yoluyla birbirlerine para gönderebilecekleri de belirtildi.

Açıklamada, "WatsApp üzerinden para yollamak ya da ödeme yapmak kullanıcı için ücretsiz olacak. İşletme tarafı ise, müşterelirinin ödemesi üzerinden, halen de kredi kartı ödemelerinde olduğu gibi bir işlem ücreti ödeyecek" denildi

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