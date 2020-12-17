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SOSYAL MEDYA

YouTube’dan Türkiye’ye temsilci: Yasalara özen gösteriyoruz, YouTube Türkiye'ye temsilci atayacak mı?

YouTube’dan Türkiye’ye temsilci: Yasalara özen gösteriyoruz

Türkiye’ye temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına kesilen 30’ar milyon lira cezanın ardından ilk olarak YouTube tüzel kişi atama sürecini başlattığını duyurdu. YouTube’dan yapılan açıklamada, şirketin şeffaflığa, ifade özgürlüğüne ve bilgi erişimine bağlılığını korurken, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yasalara özen gösterdiği bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) geçtiğimiz hafta aralarında YouTube’un da bulunduğu çeşitli sosyal paylaşım sitelerine yasal zorunluluğa rağmen Türkiye’ye temsilci atamadıkları gerekçesiyle önce 10’ar milyon lira, ardından da 30’ar milyon lira ceza kesmişti.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) geçtiğimiz hafta aralarında YouTube’un da bulunduğu çeşitli sosyal paylaşım sitelerine yasal zorunluluğa rağmen Türkiye’ye temsilci atamadıkları gerekçesiyle önce 10’ar milyon lira, ardından da 30’ar milyon lira ceza kesmişti.

Google’ın video sitesi YouTube, Türkiye'de yerel bir tüzel kişi temsilcisi atama sürecini başlatma kararı aldığını duyurdu. Youtube'dan yapılan açıklamada, şirketin, şeffaflığa, ifade özgürlüğüne ve bilgi erişimine olan bağlılığını korurken, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yerel yasa ve düzenlemelere uymak için her zaman özen gösterdiği bildirildi.

NETİCESİNİ GÖRDÜK

YouTube'un temsilci atama kararını, reklam yasağının devreye girmesinden 15 gün önce olması dikkat çekti. Düzenlemeye göre bu ay da temsilci atamayan yabancı sosyal medya şirketleri için Ocak 2021'de reklam yasağı devreye girecek. Türkiye'de temsilci atayacağını açıklayan Google'a reklam yasağı uygulanmayacak.

YouTube'un Türkiye'ye temsilci ataması ne anlama geliyor?
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YouTube'un Türkiye'ye temsilci ataması ne anlama geliyor?
  • Google bu zamana kadar kesilen toplam 40 milyon liralık idari para cezasının da dörtte birini ödeyecek. YouTube'un Türkiye'de temsilcilik açma kararını değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Rusya, Hindistan ve başka yerlerde nasıl kanunlara uyuyorlarsa Türkiye'de de kanunlara uysunlar diye bir düzenleme yapmıştık. Bunun güzel neticelerini görüyoruz” dedi.

Sosyal medya devlerine 30'ar milyon TL ceza kesildi
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