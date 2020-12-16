YouTube'un Türkiye'ye temsilci ataması ne anlama geliyor?

YouTube, 16 Aralık 2020 Çarşamba günü blog sayfası üzerinden paylaştığı gönderiyle Türkiye'ye temsilcilik atanacağını duyurdu. Böylece 5651 sayılı İnternet Yasası'nın yükümlülüklerini de kabul etmiş oldu. Dolayısıyla birkaç ay içinde yere bir temsilci atamasının yanı sıra görevden alma, yanıtlama işlemlerinin tamamlanmasında her türlü prosedüre uyulacağının garantisini de verdi.

TEKNOLOJİ YouTube Türkiye'ye temsilci atanacağını duyurdu

Türk kullanıcılarımıza, yaratıcılarımıza ve iş ortaklarımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz ve platformun canlılığını ve açıklığını korumaya devam edeceğiz.

Temsilci atama konusunda hassas davranan YouTube, böylece 6 aylık şeffaflık raporu yayınlama gibi sosyal medya platformları sunulan şartları da kabul ediyor. Konuyla alakalı olarak yapılan açıklama şöyle:

YouTube, ifade özgürlüğü, bilgiye erişim ve şeffaflık taahhütlerimizi korurken, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yasalara ve düzenlemelere saygı duyar. Değerlerimizden ödün vermeden ileriye dönük bir yol bulabildik ve yasaya uygun yerel bir temsilci tüzel kişiliği atama sürecini başlatacağız. REKLAM

Süreç nasıl işleyecek?

YouTube, birkaç ay içinde Türkiye'ye yerel bir temsilci atanacağını bildirdi. Tüzelkişilikle birlikte hükümetle yerel bir irtibat noktası sağlanmış olacak. Bununla birlikte YouTube'un kullanıcı verileriniişleme ya da saklamasında herhangi bir düzenleme olmayacak.

Resmîmakamlardangelen kaldırmatalepleri yasal süreçlerle birlikte inceleniyor ve şeffaflık konusundaki tutumlar doğrudan şeffaflık raporunda yayınlanıyor. Bu talepler bundan sonra çok daha kısa sürede ve hızlı olarak yanıtlanacak da denilebilir.

YouTube böylece Türkiye'deki İnternet Yasası'nın gerekliliklerini yerine getirmiş oluyor.

Temsilci atama ne anlama geliyor?

YouTube'un Türkiye'ye temsilci ataması, aslında bir anlamda 'yerel muhatap' bulunması konusunda büyük önem taşıyor. Her ne kadar blog sayfasında yayından kaldırılacak içeriklere karşı sürenin aynı tutulacağı ya da gerekli incelemelerin titizlikleyürütüleceği ifade edilse de aslında hükümetin taleplerinin yerine getirilmesi konusunda daha hassas davranılacak. Ayrıca haberimizin başında da belirttiğimiz gibi 5651 sayılı İnternet Yasası'nın getirdikleriyle birlikte özellikle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve YouTube platformu arasında yaşanan sorunların minimum düzeye inmesi bekleniyor.

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Ne yaşanmıştı?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu geçtiğimiz hafta YouTube'un da aralarında bulunduğu birçok farklı platform için yasal zorunlulukları hatırlatarak 30'ar milyon lira ceza kesmişti. İkinci kez verilen bu cezanın ardından şirketlere 30 gün süre tanınmış ve temsilcilik atamayanların vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin reklam vermesi yasaklanacaktı. Bu yasaklama aslında para transferi kısmını da kapsıyor. Yasaktan 15 gün önce duyuru yapıldı ve YouTube artık gereken düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte temsilci atanacağının garantisini vermiş oldu.