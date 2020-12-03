Sosyal medya devlerine 30'ar milyon TL ceza kesildi

Türkiye belirlenen şartları yerine getirmedikleri için sosyal medya şirketlerine ceza kesti. Bloomberg'e konuşan üst düzey bir hükümet yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Türkiye’nin resmi bir temsilci bulundurma şartını tanınan sürede yerine getirmeyen Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram’a ikinci yaptırım olan 30’ar milyon TL’lik cezalar kesildi.

TEKNOLOJİ Sosyal medya şirketlerine 2. ceza geliyor

Bugüne kadar yalnızca Rusya’nın sosyal medya platformu VKontakte (VK) temsilci bildiriminde bulundu. Yeni cezalar için şirketlere bildirimler yapılmaya başlandı.

OYNAT 02:05 Sosyal medya devlerine ilk cezalar kesildi: TikTok'un 126 şehirde ofisi var Türkiye'de yok Türkiye'de temsilci bulundurmayan Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram gibi sosyal medya devlerine 10'ar milyon TL'lik ilk cezalar kesildi. 30 gün içinde temsilci atanmazsa bu ceza 30'a milyon TL'ye çıkarılacak ve reklam yasağı uygulanacak. Peki, sonrasında neler olacak? Sosyal medya yasasında son durumu gelin birlikte inceliyeyim.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

EKONOMİ Süre doldu: Sosyal medya devlerine 10'ar milyon TL ceza

10'a milyon TL ceza kesilmişti

Şirketlere belirtilen sürede bildirim yapmadıkları için geçen ay 10 milyon TL’lik cezalar kesilmişti. Şirketler temsilci bildirmeme tavırlarını sürdürürlerse, gelecek ay Türkiye’deki vergi mükelleflerinin söz konusu şirketlere reklam vermesi yasaklanacak. Reklam yasağının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen şirketler hakkıda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, sosyal ağ sağlayacısının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Bu ceza da yüzde 90’a kadar artabilecek.

REKLAM

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya şirketlerine uyarı: Gerekeni yaparız