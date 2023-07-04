Emekli ve memur zamları için geri sayım başladı. Kamu kurumlarında farklı meslek gruplarında memur olarak çalışan milyonlarca memurun gözü kulağı yarın açıklanacak enflasyon rakamına çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeye yönelik soru üzerine, düzenleme üzerinde çalıştıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Memur maaşlarına refah payı ve seyyanen zam

Meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin gündeme gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya karşılık ise Işıkhan, "Çalışılıyor, yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce. Bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması, çalışanlarımızın refahının artırılması bizim için önemli." ifadesini kullandı.

Işıkhan, düzenlemeye yönelik çalışmanın son durumuna ilişkin ise, "Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini arttırmak önceliğimiz." diye konuştu. Peki İmam, vaiz ve müezzin maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte, Temmuz ayı imam, vaiz ve müezzin maaş zammıyla ilgili son gelişmeler.

Memurların yeni maaşları ne zaman açıklanacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı memur maaş zamlarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta başında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada “ "Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlatıyoruz. 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacak. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi. Din görevlileri kamu çalışanı olduğundan imam, vaiz ve müezzin gibi görevlilerin maaşları da memur maaşlarıyla belli olacak.

2023 Temmuz zammı imam, vaiz ve müezzin maaşları ne kadar, kaç TL olacak?