Teravih namazı, Ramazan ayı arife gününde başlayıp Ramazan’ın son gününün gecesine kadar kılınacak. Ramazan ayının simgelerinden olan teravih namazı camilerde cemaatle birlikte saf tutarak 10 Mart 2024 tarihi itibariyle kılınmaya başlandı. Peki, bugün teravih namazı saat kaçta?

Teravih namazı ne zaman, saat kaçta?

2024 imsakiyesi ile teravih namazı vakitleri paylaşıldı. Teravih namazı 11 Mart Pazar günü İstanbul'da saat 20.32'de Ankara'da 20.16'de, İzmir'de ise 20.37'da kılınacak.

İSTANBUL'DA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul teravih namazı 10 Mart Pazar günü saat 20.31'de kılınacak.

Tarih Günü Saati

10 Mart 2024 Pazar 20:31

11 Mart 2024 Pazartesi 20:32

12 Mart 2024 Salı 20:33

13 Mart 2024 Çarşamba 20:34

14 Mart 2024 Perşembe 20:36

15 Mart 2024 Cuma 20:37

16 Mart 2024 Cumartesi 20:38

ANKARA'DA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara teravih namazı 10 Mart Pazar günü saat 20.14'de kılınacak.

Tarih Günü Saati

10 Mart 2024 Pazar 20:14

11 Mart 2024 Pazartesi 20:16

12 Mart 2024 Salı 20:17

13 Mart 2024 Çarşamba 20:18

14 Mart 2024 Perşembe 20:19

15 Mart 2024 Cuma 20:20

16 Mart 2024 Cumartesi 20:21

İZMİR'DE TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir teravih namazı 10 Mart Pazar günü saat 20.36'de kılınacak.

Tarih Günü Saati

10 Mart 2024 Pazar 20:35

11 Mart 2024 Pazartesi 20:36

12 Mart 2024 Salı 20:37

13 Mart 2024 Çarşamba 20:38

14 Mart 2024 Perşembe 20:39

15 Mart 2024 Cuma 20:40

16 Mart 2024 Cumartesi 20:41

17 Mart 2024 Pazar 20:42

TERAVİH NAMAZI NEDİR?

Terâvîh namazı Ramazan ayında, yatsı namazından sonra sabah namazı vaktine (fecrin doğuşuna) kadar kılınabilen nâfile namazın ismidir. Hadisi şeriflerde ramazan gecelerinin ihyası olarak nitelendirilen bu namaza dört rek‘atta bir dinlenme amacıyla biraz araverildiğinden "terâvîh" denmiştir.

TERAVİH NAMAZI 2 REKAT MI, 4 REKAT OLARAK MI KILINIR?

Teravih namazını dört rek'atta bir selâm vererek kılmak caiz ise de iki rek'atta bir selâm vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rek'atının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.

EN UZUN VE EN KISA ORUÇ HANGİ İLLERDE TUTULACAK?

Ramazan'ın ilk günü 11 Mart Pazartesi ilk imsak Iğdır'da saat 04.52'de, son imsak da Çanakkale'de saat 06.02'de olacak.

İlk iftar 18.13'te Iğdır'da, son iftar 19.24'te Çanakkale'de yapılacak. Buna göre Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak.







