TFF seçim tarihi 2024 açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu alınan seçim kararı ile yeni başkanını belirleyecek. Seçim öncesinde başkanlık adaylarını ilan eden kişiler de netlik kazandı. Peki, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimleri 2024 ne zaman yapılacak?

Servet Yardımcı, TFF başkanlığı adaylığından çekildi

Servet Yardımcı, yedi yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerinden de çekildiğini açıkladı.

Servet Yardımcı yaptığı açıklamada " TFF başkan adaylığımdan, yedi yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Fedrasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerimden çekildiğimi saygılarımla yüce milletimize arz ederim." ifadelerini kullandı.

Daha önce aday olduğunu açıklayan Tolga Gani Zengin, ise Servet Yardımcı lehine çekilme kararı aldığını açıklamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimleri 2024 ne zaman yapılacak?

TFF Seçimli Mali Genel Kurul 18 Temmuz Perşembe günü düzenlenecek.

TFF Başkanlık seçimi için adaylar kimler?

Servet Yardımcı'nın adaylıktan çekilmesinin ardından başkan adayları arasında Mehmet Büyükekşi ve eski Trabzonspor başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kaldı.







