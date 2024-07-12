|
Özgün

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimleri 2024 ne zaman, hangi gün, adaylar kimler?

TFF başkanlık seçiminin tam tarihini ve başkan adaylarını yakından takip ediliyor. Başkan adayları konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken gözler seçim gününe çevrildi. Son olarak Servet Yardımcı, TFF başkanlığı adaylığından çekildi. Peki, TFF Başkanlık seçimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? TFF başkanlığı için adaylar kimler? İşte TFF Başkanlık seçimi vebaşkan adayları ile ilgili merak edilenler...

14:25 - 12/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
TFF Başkanlık seçimi
TFF Başkanlık seçimi

TFF seçim tarihi 2024 açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu alınan seçim kararı ile yeni başkanını belirleyecek. Seçim öncesinde başkanlık adaylarını ilan eden kişiler de netlik kazandı. Peki, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimleri 2024 ne zaman yapılacak?

Servet Yardımcı, TFF başkanlığı adaylığından çekildi

Servet Yardımcı, yedi yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerinden de çekildiğini açıkladı.

Servet Yardımcı yaptığı açıklamada " TFF başkan adaylığımdan, yedi yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Fedrasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerimden çekildiğimi saygılarımla yüce milletimize arz ederim." ifadelerini kullandı.

Daha önce aday olduğunu açıklayan Tolga Gani Zengin, ise Servet Yardımcı lehine çekilme kararı aldığını açıklamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimleri 2024 ne zaman yapılacak?

TFF Seçimli Mali Genel Kurul 18 Temmuz Perşembe günü düzenlenecek.

TFF Başkanlık seçimi için adaylar kimler?

Servet Yardımcı'nın adaylıktan çekilmesinin ardından başkan adayları arasında Mehmet Büyükekşi ve eski Trabzonspor başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kaldı.



#tff
#Türkiye Futbol Federasyonu
#tff başkanlık seçimi
#tff başkan adayları
#mehmet büyükekşi
#ibrahim hacıosmanoğlu
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İlk evim kampanyası: 1.20 düşük faizli konut kredisi ile ev sahibi olunacak! Başvuru tarihi şartları belli oldu mu?