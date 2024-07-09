TFF son maçta sınıfta kaldı: Suskunluğun perde arkasında ne var?

EURO 2024'e çeyrek finalde veda eden A Milli Takımımız, turnuvaya unutulmaz bir iz bıraktı. Sahaya koydukları mücadele ruhuyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan ay-yıldızlılar, Türk halkına büyük gurur yaşattı.





Gurbetçi taraftarlarımız da Almanya sokaklarını kırmızı-beyaza bürüyerek organizasyona büyük renk kattı.

Türkiye, statlara çektiği taraftar sayısıyla ev sahibi Almanya'yı bile geride bıraktı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu tribünleri efektif kullanma konusunda başarısız oldu.





Taraftarlar tribünde etkili olamadı

Öyle ki Hollanda ile oynadığımız çeyrek final maçında tribünlerden beklenen destek gelemedi. Maçın belli bölümlerinde zaman zaman sessiz kalan tribünler, takıma 12. güç olma konusunda etkisiz kaldı.

TFF yine sınıfta kaldı

EURO 2024'e götürülen görevli ve misafir sayısı hakkında iddialarla gündeme gelen TFF, tribün organizasyonu konusunda da sınıfta kaldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi

Federasyonun, tribündeki seyircileri daha iyi organize edebilme kabiliyeti olan Dört Büyükler'in taraftar gruplarından faydalanmaması şaşkınlıkla karşılandı.















