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Spor

TFF son maçta sınıfta kaldı: Suskunluğun perde arkasında ne var?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) taraftar anlamında zirvede yer alan Türkiye, çeyrek finalde Hollanda ile oynadığımız maçın tribünlerinde beklenen destek sağlanamadı. Bu konudan sorumlu olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), organizasyon konusunda da sınıfta kaldı.

20:46 - 9/07/2024 Salı
Güncelleme: 20:55 - 9/07/2024 Salı
Yeni Şafak
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi

EURO 2024'e çeyrek finalde veda eden A Milli Takımımız, turnuvaya unutulmaz bir iz bıraktı. Sahaya koydukları mücadele ruhuyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan ay-yıldızlılar, Türk halkına büyük gurur yaşattı.


Gurbetçi taraftarlarımız da Almanya sokaklarını kırmızı-beyaza bürüyerek organizasyona büyük renk kattı.

Türkiye, statlara çektiği taraftar sayısıyla ev sahibi Almanya'yı bile geride bıraktı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu tribünleri efektif kullanma konusunda başarısız oldu.


Taraftarlar tribünde etkili olamadı

Öyle ki Hollanda ile oynadığımız çeyrek final maçında tribünlerden beklenen destek gelemedi. Maçın belli bölümlerinde zaman zaman sessiz kalan tribünler, takıma 12. güç olma konusunda etkisiz kaldı.

TFF yine sınıfta kaldı

EURO 2024'e götürülen görevli ve misafir sayısı hakkında iddialarla gündeme gelen TFF, tribün organizasyonu konusunda da sınıfta kaldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi

Federasyonun, tribündeki seyircileri daha iyi organize edebilme kabiliyeti olan Dört Büyükler'in taraftar gruplarından faydalanmaması şaşkınlıkla karşılandı.





#Türkiye
#Türkiye Futbol Federasyonu
#EURO 2024
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