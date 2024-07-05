Almanlar şaşırtmadı: EURO 2024'te 'taraflı yayıncılık' skandalı

İspanya ile Almanya arasında oynanan EURO 2024 çeyrek final müsabakasında Alman yayıncı kuruluşunun pozisyonların tekrarını göstermede "Açık şekilde taraflı" yayın yaptığı gözlemlendi. İşte detaylar...
Ev sahibi Almanya, EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasında İspanya'ya uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup oldu.
Panzerler bu sonucun ardından turnuvaya veda etti.
İspanyollara galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Olmo ve 119. dakikada Merino kaydetti.
Almanya'nın tek golünü 88. dakikada Wirtz attı.
Turnuva boyunca skandallara imza atan Almanlar, yine bir başka olayla gündeme geldi.
Yayıncı kuruluş olan Alman medyasının "açık şekilde taraflı" yayın yaptığı gözlemlendi.
İspanyol oyuncu Fabian Ruiz çalımıyla birlikte üç Alman futbolcudan şık bir şekilde sıyrıldı.
Alman basını kendi futbolcuları aciz görünmesin diye pozisyonun tekrarını ekrana yansıtmayarak bir skandala daha imza attı.
Uzatma dakikalarında gelişen atakta Musiala'nın şutu İspanya savunmasından döndü. Almanlar bu pozisyonda penaltı beklerken hakem oyunu devam ettirdi.
Alman rejisi ise yoğun itirazda bulundukları pozisyonu dört farklı açıdan göstererek bir kez daha taraflı yayın yaptıklarını göstermiş oldular.