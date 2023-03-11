Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, MÜSİAD Genel Merkez binasında gerçekleştirilen Genç MÜSİAD'ın 15. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkenin büyük bir felaketle mücadele ettiğini, yaraların hep birlikte sarılacağını söyledi.

Togg satışı ne zaman?

Türkiye'nin büyük bir atılım, hamle içinde olduğunu dile getiren Mehmet Fatih, "Türkiye bugün bölgesinin parlayan üretim üssü haline gelmiş durumda. Bugün Türkiye otomotivde Avrupa'nın dördüncü, dünyanın 14. büyük üreticisi oldu. Şimdi önümüzde büyük bir fırsat penceresi var. Bu hafta Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde Togg milletimizle buluşuyor olacak. Togg'la birlikte yeni bir yolculuğa çıkacağız. Bu sadece bir markanın, bir şirketin yolculuğu değil, bu sadece bir otomobil yolculuğu da değil, bu mobilite ekosisteminde yükselen yıldız olma iddiası taşıyan Türkiye'nin yolculuğu olacak." yorumunu yaptı.

Togg

"Bu yüksek teknolojide sadece savunma sanayisinde değil, tüm sivil alanlarda küresel liderliğe oynayan Türkiye'nin yolculuğu olacak." ifadesini kullanan Kacır sözlerini şöyle sürdürdü:

"Togg sadece dünyanın en başarılı elektrikli otomobil markalarından biri olmayacak, beraberinde çok sayıda teknoloji girişiminin doğmasına vesile oluyor olacak. Togg'un otonom sürüş yazılımlarını, Togg'un elektrikli araç yazılım ve donanımlarını yine bu ülkenin milli şirketleri geliştiriyor ve rekabetçi şekilde dünya pazarlarına bu teknolojileri ihraç ediyor olacak. Biz tarih boyunca iddia sahibi olmuş bir ülkeyiz. Tarih boyunca iddiasının arkasında dimdik durmuş bir milletiz ve son 20 yılda kazana geldiğimiz bu iddiadan Allah'ın izniyle asla vazgeçmeyeceğiz."

Togg fiyatı

Togg’un ön sipariş ücreti beli oldu mu?

Yüzde yüz elektrikli otomobil olan Togg'un ön sipariş ücretine yönelik bir detay paylaşılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında TOGG fiyatına ilişkin, "Fiyatı şimdiden hemen sormaya başladılar. Gemlik Kampüsü açılışında net bir cevap vermiştim. TOGG satışa sunulduğunda rekabetçi olacak. Kendi sınıfındaki araçlarla rekabet edebilecek. Mart ayında yollara çıkmadan önce fiyat tespitini yapıp ona göre adımımızı atacağız. A'dan Z'ye her şeyini o zaman konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise daha önce yaptığı açıklamada fiyatla ilgili ipucu vermişti. Varank, "C segment SUV Türkiye'deki pazardan pay almak için uğraşacağız. Şu anda Türkiye'de C segmenti SUV benzinli ya da dizel araçlar hangi fiyat marjında satılıyorsa o fiyat marjından piyasaya girmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Elektrikli araçların matrah limitinin yükseltilmesiyle bazı modellerin fiyatı yeniden yüzde 10'luk ÖTV dilimine girdi ve düştü. Düzenleme, Togg'un satış fiyatını da belirleyecek.

Arkadan itişli ve dört çeker olmak üzere iki farklı versiyonla satışa çıkacağı duyurulan Togg'un 160 kW güce sahip arkadan itişli versiyonunun yüzde 10'luk ÖTV dilimine girmesi bekleniyor. Dört tekerlekten çekişli 320 kW güce sahip Togg C-SUV için uygulanacak ÖTV oranı ise yüzde 50 olabilir.

Togg'un 160 kW güce sahip versiyonunun fiyatının yaklaşık 1 milyon 100 bin TL ila 1 milyon 300 bin TL arasında olabileceği belirtiliyor.

Togg renkleri

Emsalleriyle rekabet edebilecek bir fiyata sahip olacağı belirtilen yerli ve milli otomobilimiz Togg'un ülkemizin benzersiz güzelliklerini yansıtacak renkleri belirlendi.

Buna göre Türkiye'nin vizyon projesi olan Togg; Gemlik, Anadolu, Pamukkale, Kapadokya, Kula ve Oltu olmak üzere 6 farklı renk seçeneğiyle üretilecek.







