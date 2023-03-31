Togg'un ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazandı. Togg ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturuldu.

Togg

2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek. Peki Togg'un şarj ücreti ne kadar? Togg'un şarj istasyonu ağı olan Trugo, şarj fiyat listesini yayımladı. İşte detaylar.

Togg şarj fiyatı

Togg kaç TL’ye şarj oluyor?

Togg'da kW/s başına birim ücret 7,99 lira oldu. Böylece kısa ve uzun menzilli Togg'un kilometre başına ne kadar şarj masrafı olacağı da belli oldu. Togg'un kısa ve uzun menzilli akıllı cihazlarında menziller batarya kapasitelerine göre değişiklik gösteriyor. Kısa menzilli Togg 52,4 kWh bataryasıyla 314 kilometre yol alabilirken uzun menzilli Togg ise 88,5 kWh bataryasıyla 523 kilometre yol gidebiliyor.

Togg şarj dolum fiyatları ne kadar?

Trugo'da ise şarjın maliyeti belli oldu. kWs başına 180 kW'lık ve 300 kW'lık istasyonlarda birim başına ücret 7,99 lira oldu. Şarj tamamlandıktan sonra şarj istasyon alanının otopark olarak kullanılması halinde de dakikada 0,5 lira ücret alınacak.

Togg batarya şarj dolum ücreti

1,3 lira Batarya kapasitesi 52,4 kWh olan 314 kilometre kısa menzilli Togg'un şarj maliyeti Trugo istasyonlarında 418.6 lira olurken kilometre başına harcadığı enerji de 1,33 lira olacak.

88,5 kWs batarya kapasitesi bulunan 523 kilometre uzun menzilli Togg'un da şarj maliyeti 707.1 lira olacak ve kilometre başına harcadığı enerji de 1,35 lira olarak gerçekleşecek.

Togg Trugo istasyonları

Togg şarj süresi ne kadar?

Trugo, yüksek performanslı şarj cihazlarıyla bir bataryanın doluluk oranının 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80’e ulaşmasını sağlıyor.



