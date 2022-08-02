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TOKİ 81 ile sosyal konut projesi için başvurular ne zaman başlıyor?

TOKİ sosyal konut projeleri ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacakların sabırsızlıkla beklediği projenin hazırlıkları bitmek üzere" dedi. Peki, TOKİ 81 ilde gerçekleştirilecek sosyal konut projesi için başvurular ne zaman alınacak? TOKİ başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ BAŞVURULARI 2022: 81 ilde sosyal konut projesi başvurusu ne zaman, başvuru şartları, ödeme seçenekleri nasıl?
TOKİ

TOKİ'nin 81 ilde gerçekleştirdiği sosyal konut projesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi. Bakan Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

TOKİ 81 İLDE SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ağustos güün gerçekleştirilen Kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada, ''TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 175 bin vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Ekonomik, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri bulunmayan bir başarı ortaya koyduk. 100 bin sosyal konut için çıktığımız çağrıya 10 katı talep aldık. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımız için hayata geçeceği proje hayata geçmek üzere. Vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. İnşaat sektörünü canlandırıp, insanımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını sağlayacağız.'' dedi.

Hazırlıkların bitmek üzere olduğunu belirten Erdoğan, önümüzdeki ay düzenlenecek toplantı ile detayların duyurulacağını ifade etti.

TOKİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

TOKİ başvuruları ise e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi'nden konut satın almamış olması şartları aranıyor.

Hayata geçirilmek üzere olan TOKİ sosyal konut projesinin başvuru şartları henüz açıklanmadı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu proje kiraların düşmesini de sağlayacak. Şehit yakınları ve gazilerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Yeni evlenecek gençlerimiz de kota sahibi olacak. Önümüzdeki günlerde detaylarını duyuracağız.'' şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Sosyal konut projesinde 4 gruba kota ayrılacak
FOTOĞRAF 6
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Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dar gelirli vatandaşlara sosyal konut müjdesi verdi.
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\"Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle ev sahibi yapacağız\"<br><br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"TOKİ vasıtasıyla bir milyon 175 bin vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Ekonomik, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri bulunmayan bir başarı ortaya koyduk. 100 bin sosyal konut için çıktığımız çağrıya 10 katı talep aldık. Ülkemizin 81 şehrinde hız kesmeden toplu konut projelerini sürdürüyoruz\" dedi.
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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi​<br><br>Erdoğan, \"Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje bitmek üzere\" ifadelerini kullandı.
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Erdoğan, \"İlk kez ev sahibi olacakların sabırsızlıkla beklediği projenin hazırlıkları bitmek üzere. Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız\" ifadelerini kullandı. <br>
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Dört gruba kota ayrılacak<br><br>Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:<br><br>Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen gençlerimiz projede kota sahibi olacak.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Sosyal konut projesinde 4 gruba kota ayrılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacakların sabırsızlıkla beklediği projenin hazırlıkları bitmek üzere" dedi.


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