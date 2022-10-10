TOKİ iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurular başladı!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ikinci ayağı olan konut projeli arsa ile 10 bin işyerinda başvurular 10 Ekim itibariyle başladı. Peki TOKİ işyeri başvurusu nasıl yapılacak? TOKİ işyeri hangi illerde olacak, başvuru şartları neler? İşte TOKİ ilk işyerim başvuru detayları.

TOKİ işyeri başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman?

TOKİ İlk Evim İlk İşyerim' projesi kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular alınacak. TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim Pazartesi günü başlayacak. İlk Evim Arsa başvuruları 7 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.

TOKİ işyeri başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ işyeri başvuruları 10 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında e devlet üzerinden ve Ziraat Bankası Şubelerinden gerçekleştirilecektir.

TOKİ işyeri başvuru ekranı için tıklayın

TOKİ işyeri hangi illerde yapılacak?

İlk evim ilk iş yerim proje kapsamında 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurular alınacak. Peki hangi ilde ne kadar iş yeri yapılacak? İşte il il TOKİ işyeri dükkan sayısı:

Ankara'da bin, İzmir'de 700, Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 500, Diyarbakır ve Kocaeli'de 450, Eskişehir, Kayseri ve Manisa'da 350, Mersin, Denizli ve Balıkesir'de 300, Van, Erzurum, Trabzon, Tekirdağ'da 250, Afyonkarahisar, Aksaray, Isparta, Çorum, Ordu, Sivas'ta 200, Şırnak'ta 150 ve Kastamonu'da ise 100 adet inşa edilecek.

TOKİ işyeri başvuru şartları

Üretim ve istihdama katkıda bulunmak, daha sağlıklı bir ortamda iş hayatının devamlılığını sağlamak amacıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen sanayi projelerinde üretilen dükkanların, mesleğini fiilen icra eden ilgili Oda üyesi, vergi mükellefi esnaflar ile ustalık veya işyeri açma belgesi bulunan çalışanlara uygun peşinat ve ödeme koşulları ile faydalandırılması planlanmaktadır.

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1- Başvuru Şartları: • TC Vatandaşı olmak • Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak • Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak • Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi, Vergi Levhası, ve e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgelerden birine sahip olmak • Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde işyeri olmaması

TOKİ işyeri başvuru ücreti, peşinat tutarı, vade sayısı

TOKİ işyeri başvuru ücreti ne kadar? TOKİ işyeri başvuru bedeli : 2000 TL,

• İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden %10 peşinat bedeli,

• Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır.)