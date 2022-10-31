TOKİ kura çekimi Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize 2+1, 3+1 konut sonuç tarihi

TOKİ İlk Evim Projesi'nde konut başvuruları e devlet ve bankalar üzerinden yapılmakta. 14 Eylül’de başlayan 250 bin sosyal konut projesinin e devlet üzerinden tamamlanırken, bankalar aracılığıyla yapılacak TOKİ sosyal konut başvuruları 31 Ekim’de tamamlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının verilerine göre, 8 milyon kişi başvuruda bulundu. Sosyal konut projesinin ikinci ayağı olan iş yeri ve arsa başvuruları ise 7 Kasım’da sona erecek. 81 ilde dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olacak. 2 yılda 250 bin sosyal konut yapılacak. 2+1 ve 3+1 konutlarda başvurularını gerçekleştirenlerde kur heyecanı başladı. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize kura sonuçları belli oldu mu? Detaylar haberimizde.

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TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek? sorusuna Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut tarafından cevap geldi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, konut projesinde kura çekimlerinin 31 Ekim itibarıyla başvurular biter bitmez ilk hafta gerçekleşeceğini duyurdu. Bulut, kura çekimi sonrası başvuru bedellerinin de iade edileceğini söyledi. Buna göre; TOKİ sosyal konut kura çekimi kasım ayının ilk haftasında gerçekleşecek.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

TOKİ konut kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını duyurdu. TOKİ 2+1 ve 3+1 konut kura çekiliş sonuçları e devlet üzerinden sorgulanabilecek. TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın.

TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ konutlarının teslimat tarihine ilişkin bilgi verdi. Bakan Kurum, “Etaplar halinde konutlarımızı 2 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim etmek suretiyle onların mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız” dedi.

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TOKİ Samsun konutları nereye yapılacak?

BAFRA

CANİK

ÇARŞAMBA

HAVZA

İLKADIM

KAVAK

SAMSUN MERKEZ

ONDOKUZMAYIS

VEZİRKÖPRÜ

Ordu TOKİ konutları hangi ilçeye nerede olacak?

- AKKUŞ

- ÇAMAŞ

- ÇAYBAŞI

- FATSA

- GÖLKÖY

- GÜRGENTEPE

- MERKEZ

- MESUDİYE

- ÜNYE

TOKİ Giresun'da nereye konut yapacak?

Giresun’da ilk etapta 1450 konut yapılacak. Giresun’da ilk etapta yapılacak konutların lokasyonları şu şekilde:

ALUCRA

BULANCAK

GÖRELE

MERKEZ

Temeli atılan TOKİ konutları ve illeri

Buna göre, Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun yapımı için kazmalar vuruldu.

TOKİ konut, arsa ve işyeri başvuruları ne zaman bitecek, sona erecek?

TOKİ ilk evim başvuruları 14 Eylül 2022 tarihinde başladı ve 31 Ekim 2022 tarihinde başvurula sona erecek. TOKİ ilk evim arsa başvuruları 10 Ekim 2022 tarihinde başlayacak ve 7 Kasım 2022 tarihinde sonlanacak. Yine aynı şekilde TOKİ ilk iş yerim başvuruları ise yine 10 Ekim 2022 tarihinde başlayıp 7 Kasım 2022 tarihinde bitecek.

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TOKİ konut başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Proje il nüfusuna kayıtlı olmak (başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan daha az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olunmalı)

18 yaşını doldurmuş olmak

TOKİ konut satın almak için başvuruda bulunanların kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının olmaması

Kendisi, eşi ve velayetindeki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması (Şehit aileleri, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi dışında)

Hane halkı gelirinin aylık en fazla net 16 bin TL (İstanbul için 18 bin TL) olması

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Bir hane halkı adına yalnızca bir kişi başvuru yapabilecektir.

Genç kategorisinde yer alan 14/09/1992 tarihinden sonra doğum yapanlar başvurabilecektir.

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinde yer alanlar, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi üzerinden ‘HAK SAHİPLİĞİ’ onaylanan vatandaşlar müracaat edebileceklerdir.

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden sadece bir kez konut satışı yapılacaktır.

50 bin TL/100 bin TL Sosyal Konut Projesinde asil hak sahibi olanlardan, kendileri veya eşleri 250 bin Sosyal Konut projesine müracaat edemez. (Önceki başvurusunu iptal edip yeni bir başvuru yapabilir.)

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TOKİ işyeri başvuru şartları

TC vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmak

Proje il nüfusuna kayıtlı olmak ya da o il sınırları içinde faaliyet gösteriyor olmak

İş Yeri Açma Belgesi, Ustalık Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığını gösteren nace kodu vb. bilgileri gösteren belgeler

Kendisi, eşi ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanının olmaması

TOKİ işyeri başvuru ücreti ne kadar?

TOKİ ilk iş yerim başvuru ücreti 2000 TL’dir.

TOKİ işyeri başvurusu nasıl, nereye yapılır?

TOKİ ilk iş yerim projesine başvurmak isteyenler 2000 TL’lik bir bedelle 10 Ekim 2022-7 Kasım 2022 tarihleri arasında e-devlet üzerinden, İl Merkezlerinde bulunan Halk Bankası’ndan, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden başvurabilecekler.

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TOKİ başvuru iadeleri ne zaman, nasıl yapılacak?

Asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilecek.

Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.

Başvurular "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri", "En az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "Diğer alıcı adayları" olmaz üzere 5 kategoride kabul edilecek. Yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecek.

Başvurusu toplanacak konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve şerefiyeli satış fiyatları, ihalesi yapıldıktan sonra belirlenecek. Konutların satışı, yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak.

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Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak.

ÖZGÜN TOKİ müstakil arsalara yapılacak konutların görüntüsü paylaşıldı