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TOKİ müstakil arsalara yapılacak konutların görüntüsü paylaşıldı

İlk Evim İlk İş Yerim kampanyası kapsamında, TOKİ 1 milyon arsa başvuruları 10 Ekim 7 Kasım tarihleri arasında yapılacak. 81 ildeki arsaların yüzde 40'ını şehir merkezlerinde, yüzde 60'ını ilçelerde olacak. Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. Peki TOKİ müstakil ev kaç katlı, nasıl olacak, proje görüntüsü var mı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ müstakil evleri nasıl, kaç katlı olacak, proje görüntüsü var mı?
TOKİ müstakil evleri nasıl, kaç katlı olacak?

TOKİ ucuz arsa için başvurular 10 Ekim’de başladı, 7 Kasım’a kadar sürecek. Yapılan açıklamaya göre arsa için başvurular Ziraat Bankası şubelerine yapılacak.

Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci seçenek hisseli parseller olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak.

Hisseli arsalar 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlar ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak. Piyasa fiyatına kıyasla yüzde 30 indirimle satılacak arsalar için yüzde 10 peşinat verilecek. Öte yandan 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde sunulacak.

TOKİ müstakil evleri nasıl olacak, proje görüntüsü var mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ müstakil arsalara yapılacak konutların görüntüsünü paylaştı.

TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak?

  • 2023’ün ilk çeyreğine kadar konut ve arsalar için tüm kuraların çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

TOKİ ucuz arsa için kimler başvuruda bulunur?

  • TOKİ arsa satışı için ilk kural TC vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmak. Arsanın bulunduğu belediye sınırlarına ikamet şartı aranıyor. Arsa tahsisi yapılacak kişinin kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun evinin ya da ev yapmaya müsait arsasının olmaması gerekiyor. Konutta olduğu gibi arsadan da dar gelirli vatandaşlar faydalanacak.

TOKİ arsa tapuları ne zaman verilecek?

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "(İlk Evim Arsa) Bugün açıkladığımız fiyatlar, 10 yıl süreç içerisinde geçerli olacak. İmar planlarını hazırladıktan sonra aralık ayı itibarıyla arsa tapularını vermeye başlayacağız." dedi.

TOKİ arsalarına kaç kat ev yapılacak?

  • Arsaların üstüne yapılacak evler konusunda detaylar veren Kurum, öncelikle imar planlarını hazırlayacaklarını anlattı. Bu projede, zemin artı 4-5 kat yüksekliği geçmeyeceklerini belirten Kurum, şöyle devam etti:

"İmar planlarını hazırladıktan sonra inşallah aralık ayı itibarıyla arsa tapularını vatandaşlarımıza vermeye başlayacağız. Burada müstakil parseller 350 ile 500 metrekare. Vatandaşımız, ister kendisi isterse bizim verdiğimiz projeye uygun olarak inşasını bizim altyapıları tamamlamamıza müteakip başlayabilecekler. Müşterek parsellerde ise vatandaşa her türlü teknik hukuki desteği Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle vereceğiz ve burada çoğunluk sağlanırsa yapımda da destek vereceğiz."

TOKİ arsalarına evler kaç yıl içinde yapılacak?

Bakan Kurum, öncelikli hedeflerinin arsaların altyapılarını tamamlamak olduğunu ifade ederek, "Vatandaşlarımıza altyapısı hazır halde vermek istiyoruz ki bu süreci de 2 yıl içerisinde tamamlamayı öngörüyoruz. Bazılarının altyapısı hazır olanlar var. Altyapısı hazırlandıktan sonra vatandaşımız, buradaki inşaatını 2 yıl içerisinde kendisi tamamlayıp oturabilecek." dedi.

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