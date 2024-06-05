TOKİ'nin yapacağı 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası ve 10 bin iş yeri kampanyasında sosyal konutlara başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edildi. TOKİ arsa ve işyeri başvuruları ise 10 Ekim 2022 - 15 Kasım 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Peki TOKİ arsaları kaç metrekare? TOKİ arsa taksitleri ne zaman ödenmeye başlanacak? TOKİ arsa fiyatları, peşinat ne kadar? İşte TOKİ konut arsa satışı olan iller listesi.