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Zonguldak Gökçebey'de 278 adet sosyal konut teslim ediliyor: Bakacakkadı TOKİ teslim programı detayları belli oldu

Zonguldak Gökçebey Bakacakkadı konutları teslim ediliyor. TOKİ’den yapılan açıklamada “Zonguldak Gökçebey sosyal konutlar 3-14 Haziran 2024 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.” denildi. İşte Zonguldak Gökçebey Bakacakkadı TOKİ konutları teslim tarihleri.

13:05 - 5/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
TOKİ Zonguldak Gökçebey sosyal konutları ne zaman teslim edilecek?
TOKİ Zonguldak Gökçebey sosyal konutları ne zaman teslim edilecek?

Zonguldak Gökçebey Bakacakkadı 278 sosyal konutlar teslim ediliyor. TOKİ’den sosyal konut teslim programına ilişkin açıklama geldi. İşte TOKİ konut teslim duyurusu detayları.

Zonguldak Gökçebey Bakacakkadı sosyal konutları ne zaman teslim edilecek?

“Zonguldak Gökçebey Bakacakkadı 278 Konut Projesi kapsamında yer alan konutların teslim işlemleri; 03-14 Haziran 2024 tarihleri arasında aşağıda yer alan program çerçevesinde " RENKTAŞ MİM. MÜH. İNŞ.

TUR. SAĞLIK TİC. LTD.ŞTİ " tarafından Zonguldak Gökçebey Bakacakkadı 278 konut projesi

şantiyesinde gerçekleştirilecektir.

3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi aşamasında tahsil edilecek olan Katma Değer Vergisinin İdaremizce alınan karar doğrultusunda konut taksitlerine yayılmasına karar verilmiş olup, hak sahipleri T.C Ziraat Bankası A.Ş Gökçebey Şubesinde KDV Taahhütnamesi imzalayacaklardır.

Proje kapsamında yer alan konutların, ilk taksit ödemeleri Temmuz 2024 itibariyle yapılacak olup, İlk dönemsel artış Ocak 2025 itibariyle başlatılacaktır.

Konut tesliminde getirmeniz gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır:

1) Kimlik belgesi, (Nüfus cüzdanı),

2) Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

3) Banka nezdinde imzalanmış olan KDV Taahhütnamesi.

Belirtilen tarihlerde önce T.C Ziraat Bankası A.Ş Zonguldak Gökçebey Şubesine gidilerek KDV ile ilgili işlemlerin ardından ilgili şantiyeden konut teslim alınacaktır.” denildi.

Zonguldak Gökçebey Bakacakkadı 278 sosyal konut projesi teslim programı



#TOKİ
#Zonguldak Gökçebey TOKİ konutları
#TOKİ sosyal konut projesi
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