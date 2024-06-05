Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki afad konutlarının teslimine ilişkin, “Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. 2025’in sonuna doğru tüm hak sahiplerini konut ve işyerine kavuşturmayı hedefliyoruz”. dedi. İşte detaylar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Depremden etkilenen 11 şehirde, 451 bin 297 bağımsız bölümün büyük kısmının ihale sürecini tamamlayarak inşasına başladıklarına işaret eden Erdoğan, 4 bin 333 köyde, 50 bini çelikten, toplam 100 bin köy evini inşa ettiklerini aktardı.
YIL SONUNA KADAR KAÇ DEPREM KONUTU TESLİM EDİLECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşası biten konutların hak sahiplerini belirlediklerini vurgulayarak şöyle devam etti: "Şubat ve mart aylarında 76 binden fazla konutumuzun hak sahiplerini belirleyip vatandaşlarımıza teslim ettik.
Bu sayı tabii ki bir başlangıç. İnşallah her ay 10-15 bin konut bitirerek yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz.
DEPREM BÖLGESİNDE TÜM AFAD KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
2025 yılının son aylarına doğru tüm hak sahiplerini konut ve iş yerlerine kavuşturmayı hedefliyoruz.
Şehirlerimizi, konutları ve iş yerleri yanında caddeleriyle, meydanlarıyla, üretim ve istihdam altyapısıyla yeni baştan tasarlıyoruz. Özellikle depremde en çok hasar gören Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya 'şehir meydanı' projesi yapıyoruz.
İçme suyu, atık su, kanalizasyon, arıtma tesisi gibi altyapı projeleri için İLBANK aracılığıyla yerel yönetimlere 64 milyar lira hibe desteği veriyoruz."
Afetzedelerin talepleri doğrultusunda Yerinde Dönüşüm Projesi'ni devreye aldıklarını anımsatan Erdoğan, proje kapsamında konutlar ve köy evleri için 1,5 milyon lira finansman sağladıklarını belirtti. Erdoğan, projeye başvuruların sayısının 256 bine ulaştığını, 28 binden fazla vatandaşın işlemlere başladığını aktardı.
Kentsel dönüşüm projesi kredi oranı nedir?
Erdoğan, İzmir'in depreme hazırlanması kapsamında Dünya Bankası işbirliğiyle Dirençli Şehirler Projesini başlattıklarını, İzmir dahil 5 şehirde hak sahiplerine 180 ay vade ve yüzde 0,69 gibi çok düşük maliyetle 2,5 milyon liralık finansman sunduklarını aktardı.