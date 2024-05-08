5750 konutun sahibini bulacağı İstanbul Tuzla'da çekilişi, şehit yakınları ve gaziler ile başladı. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişin devamında ise engelliler, emekliler ve gençler için kura devam etti. Son olarak ise diğer grubuna giren tüm vatandaşlar için kura çekilişi gerçekleştirildi. Konut belirleme kurasından sonra hak sahipleri TOKİ konut sözleşmelerinin ne zaman imzalanacağını sorguluyor. Peki TOKİ Tuzla konutlarının sözleşmesi ne zaman imzalanacak?