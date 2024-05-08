TOKİ Tuzla kura çekilişi canlı yayını sona erdi. İstanbul Tuzla 5750 Konut Toplu Konut Projesi hak sahipleri için; 2+1 Konut Belirleme Kurası 29 Şubat 2024 Perşembe, Saat 10:00’da, 3+1 Konut Belirleme Kurası 01 Mart 2024 Cuma, Saat 10:00’da gerçekleştirildi.
5750 konutun sahibini bulacağı İstanbul Tuzla'da çekilişi, şehit yakınları ve gaziler ile başladı. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişin devamında ise engelliler, emekliler ve gençler için kura devam etti. Son olarak ise diğer grubuna giren tüm vatandaşlar için kura çekilişi gerçekleştirildi. Konut belirleme kurasından sonra hak sahipleri TOKİ konut sözleşmelerinin ne zaman imzalanacağını sorguluyor. Peki TOKİ Tuzla konutlarının sözleşmesi ne zaman imzalanacak?
İstanbul Tuzla yüz bin sosyal konutun sözleşmeleri ne zaman imzalanacak?
İstanbul Tuzla 5750 konutun sözleşme tarihine ilişkin TOKİ’den açıklama geldi. TOKİ’den yapılan açıklamada, “Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından T.Halk Bankası A.Ş Şubeleri nezdinde 11 Mart 2024 – 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında, İdaremizin WEB sayfasında ilan edilen sözleşme programlarında belirtilen tarihlerde imzalanacaktır.” denildi.