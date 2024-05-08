Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından yapılan duyuru ile yeni ihale tarihleri belli oldu. Açıklanan illerde TOKİ yeni ucuz konut üretimi için ihaleye çıkıyor. Mayıs ve Haziran 2024 aylarında, TOKİ'nin uygun fiyatlı sosyal konut projeleri Şırnak ve Kayseri illerinde hayata geçirilecek. Şırnak'ın merkezinde Yeşilyurt ve Bahçelievler mahallelerinde, mevcut destek duvarlarının iyileştirilmesi ve çeşitli sosyal tesislerin yanı sıra konut ve dükkan inşaatları planlanıyor. Kayseri'nin Felahiye ilçesinde ise Cumhuriyet Mahallesi'nde 110 adet konut ve 6 dükkanın yapımı için altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları başlatılacak.

Beylikova, Eskişehir'de 189 yeni evin yapımı ve çevresel altyapı çalışmalarının tamamlanması planlanıyor. Taşkent, Konya'da Hira Mahallesi'nde 44 konutluk bir proje ve ilgili altyapı düzenlemeleri hayata geçirilecek. Kayseri'nin Sarız ilçesindeki Kızılpınar Mahallesi'nde ise ikinci etapta 178 konut ve bir ticaret merkezi inşaatı ile çevre düzenlemesi yapılacak. Aynı zamanda Konya'nın Taşkent ilçesindeki Çetmi/Yeni Mahallesi ve Balcılar Mahallesi'nde toplamda 144 konutun inşası ve altyapı çalışmaları başlatılacak.

TOKİ'nin alt gelir grubuna yönelik 2+1 konutlarının fiyatları proje bazında farklılık gösteriyor. Örnek olarak, Eskişehir Odunpazarı'ndaki konutların başlangıç fiyatı 1.226.000 TL olarak belirlenmiş. Bu konutlar için 180 ay vade ile aylık ödeme planı yapılırsa, taksitler aylık 5.961 TL olarak hesaplanıyor.

TOKİ AÇIK ARTIRMA ARSA SATIŞI NE ZAMAN?

Emlak Müzayede internet sitesi aracılığıyla düzenlenecek olan açık artırmalarla, 34 ilde arsa satışı gerçekleştirilecek. Satışlar, 8 Mayıs 2024 Çarşamba ve 9 Mayıs 2024 Perşembe günleri boyunca gerçekleştirilecek.

Katılımcılar, Adana, İstanbul, Ankara, İzmir gibi birçok büyük şehirde arsa sahibi olma fırsatını yakalayacaklar. Emlak Müzayede internet sitesinden detaylara ulaşılabilecek. Emlak Müzayedesi yetkilileri, açık artırmaların şeffaf bir şekilde gerçekleşeceğini ve katılımcıların güvenli bir ortamda işlem yapacaklarını belirtiyorlar.

TOKİ AÇIK ARTIRMA ARSA SATIŞI OLANA İLLER LİSTESİ

Arsa satışı yapılacak iller:

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muş, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Uşak ve Yalova.







