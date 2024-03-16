Karaman TOKİ müstakil arsa yer belirleme çekilişi ne zaman?

TOKİ, uygun fiyatlarla konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için çeşitli projeler geliştiren bir kurumdur. Başvuru yapmak için genellikle TOKİ'nin belirlediği şartlara uygun olmanız ve belirli bir başvuru sürecini takip etmeniz gerekmektedir. TOKİ, 1+1, 2+1, ve 3+1 gibi farklı konut tipleri sunmaktadır. Peki TOKİ e Devlet başvurusu nasıl yapılır? TOKİ başvurusu hangi bankalardan yapılır, başvuru ücret iadesi nasıl alınır?