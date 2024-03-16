TOKİ’nin müstakil arsaların yerleri kura çekilişi ile belirlendi. TOKİ Karaman merkez ilçede yer alan arsaların hak sahipleri arasında gerçekleşen kura sonuçları açıklandı.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kampanyasında müstakil arsa satışlarında hak sahiplerinin arsaları belirlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda yapılan kura çekilişinde Karaman Merkez ilçede yer alan arsaların hak sahipleri ve arsa yerleri belirlenmiş oldu. 245 parsel üzerinde 245 hak sahibinin yer aldığı Karaman Merkez TOKİ müstakil arsa yer belirleme kura çekilişi sonuçları belli oldu. Kurada isimleri belirlenen vatandaşların arsaları belli oldu. Kura sonuçları işim listesi Noter huzurunda, Canlı yayında duyuruldu.
Karaman TOKİ müstakil arsa yer belirleme çekilişi ne zaman?
Karaman TOKİ müşterek arsa yerleri belirleme kurası sonrası gözler müstakil arsa yeri belirleme kuralarında. TOKİ müstakil arsa yer belirleme çekilişine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Karaman TOKİ müstakil arsa yer belirleme kura çekilişi tarihi belli olduğunda detaylı bilgiler burada yer alacaktır.