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TOKİ deprem konutlarının ödeme planı belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlere yıkılan konutların 1 yıl içinde teslim edileceğini söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da “21 bin 244 konutun yapımına başlanıyor. 2 ay içerisinde de 11 ilde 244 bin konutun temelleri atılacak. İnşaat süreçleri merkezlerde, rezerv alanlarda ve köylerde eş zamanlı şekilde yürütülecek. TOKİ'nin deprem bölgesinde inşa edeceği konutların ödeme koşulları belli oldu. Peki, bu kalıcı konutlar kimlere, hangi şartlarda verilecek, ödemeler nasıl olacak, kaç yıl vade yapılacak?

11:37 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
TOKİ deprem konut fiyatı, taksit tutarı, vade sayısı

TOKİ deprem konut fiyatı, taksit tutarı, vade sayısı

TOKİ’nin deprem bölgesinde inşa edeceği konutların ödeme koşulları belli oldu. Buna göre hak sahipleri maliyet üzerinden borçlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un verdiği bilgiye göre Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 şehirde toplam 1 milyon 250 bin bina incelendi. Bu binalar 4 milyon 511 bin birimden (ev, dükkan vb.) oluşuyor.

TOKİ konutları

Deprem konutları vade sayısı kaç olacak?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeniden inşa için bir sene istedi. Bu arada TOKİ, yapılacak konutların ödeme planını belirledi. TRT’nin haberine göre hak sahiplerine maliyet üzerinden borçlandırma yapılacak. İki yılı ödemesiz, toplam 20 sene faizsiz vade imkanı sağlanacak. Afet yapılarına başvuruların nasıl olacağı da netleşti.

TOKİ konutlarının ödemesi

Deprem konutlarının ödemesi nasıl yapılacak?

Yapıların fiziki özellikleri TOKİ tarafından belirlenecek. Konut, iş yeri ve ahırlar için teslimden sonra 2 yıl ödeme istenmeyecek. İş yerleri için yüzde 4 faizle 8 yılda ödeme planı sunulacak. Ödemeler aylık veya yıllık eşit taksitlerle yapılabilecek.

Deprem konutlarından kimler ev sahibi olacak?

Yıkılan ya da ağır hasarlı konut, iş yeri ve ahır sahiplerine hak tanınacak. Afetzedenin kaç konutu olursa olsun kendisine 1 konut yapılacak. Başka bir ilde hasarsız konutu olanlar hak sahibi olabilecek. Büyükşehirlerde aynı ilçede hasarsız başka konutu olanlar faydalanamayacak.

TOKİ deprem konut başvurusu

TOKİ deprem konut başvurusu nasıl yapılacak?

Başvuru; konut, iş yeri ve ahır için ayrı ayrı gerçekleştirilecek. Her ilde açıklanacak 2 aylık süre içerisinde yapılacak. Başvurular belirlenen noktalardan ya da e-Devlet üzerinden alınacak. Sonuçlar mahallinde askıya çıkarılacak, valilik ve il AFAD internet sitelerinde duyurulacak. Hak sahibi kabul edilmeyenlerin 15 günlük itiraz süresi olacak.

Güçlendirme kredisi ne kadar verilecek?

Orta hasarlı binalar için de güçlendirme kredisi verilecek. Konut ve ahırların kredi borcu, sonraki 8 yılda faizsiz ödenecek. İş yerlerinde yüzde 4 faizle 3 yılda geri ödeme imkanı sunulacak.




#toki
#deprem konutları
#afet konutları fiyatı
2 saat önce
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TOKİ deprem konutlarının ödeme planı belirlendi
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