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TOKİ sosyal konutların yapımına başlandı mı?

TOKİ ilk evim konutları için kura çekilişleri Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ertelendi. Devlet, depremin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber ederken, iki ayda toplam 244 bin konutun temelleri atılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, afet konutları ile ‘İlk Evim’ projesinin eş zamanlı devam edeceğini duyurdu. İşte haberin detayları.

14:42 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
TOKİ ilk evim konutları

TOKİ ilk evim konutları

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Önümüzdeki 2 ayda 11 ilin tamamında toplam 244 bin konutumuzun temellerini atacak, inşa süreçlerini başlatmış olacağız. Yarın itibarıyla toplam 21 bin 244 konutumuzun yapımına başlamış oluyoruz" açıklamasını yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan Malatya’da kalıcı konutlarla ilgi çalışmaların yer aldığı bir video paylaştı.

Malatya'da TOKİ ilk evim konutları yapılıyor mu?

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Malatya Battalgazi’de ilk kazmayı vurduk. İlk etapta 1073, devamında ise 750 yuvamızı inşa edeceğiz. Hemen yanı başında ‘İlk Evim’ projemizdeki sosyal konutlarımız da devam ediyor. ‘İlk Evim’ de sürecek, afet konutlarımız da hızla yükselecek” ifadelerine yer verdi.

Yeni yerleşim bölgelerinde mikro bölgeleme ve zemin etüt çalışmalarının ardından konut yapımına uygun zeminlerde çalışmaların başladığı vurgulanarak, Malatya’da ilk kazmanın vurulduğu aktarıldı. Paylaşımda bir yandan deprem konutları için çalışmaların başladığı belirtilirken, diğer taraftan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde de çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği ifade edildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya’da yeni yerleşim yerlerinin belirlendiğini ifade eden TOKİ Teknik İşler Daire Başkanı Arif Güney Gültekin, “Malatya’daki alanlar belirlendi. Zemin etütleri yapıldı, projeleri yapıldı ve ilk kazmayı vurmuş bulunuyoruz. Deprem konutları yatay mimari zemin artı 3 veya zemin artı 4 olarak yapılacak. Hızlı bir şekilde bir yıl içinde teslim edeceğiz” dedi.



#malatya
#toki
#toki ilk evim konutları
#Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
1 saat önce
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TOKİ sosyal konutların yapımına başlandı mı?
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