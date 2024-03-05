TOKİ, 2024 yılı için Türkiye genelinde çeşitli konut projeleri sunuyor. TOKİ tarafından yapılan konutlardan satın almak isteye vatandaşlar başvurularını gerçekleştiriyor. Peki TOKİ başvurusu nasıl, nereden yapılır? TOKİ konut başvurusuna yazılmak için şart nedir? İşte TOKİ'nin 2024 yılı konut satışları ve başvuru detayları

e-Devlet TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ başvurusu yapacaklar konut projesine e-Devlet üzerinden başvuru yapmak için şu adımları izlemesi gerekiyor.

Başvuru için e-devlet sitesine giriş yapılarak, arama kısmından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) sayfasına girilir. Konut Başvurusu seçilir. Açılan sayfada başvuru bilgilendirme formunu okunduktan sonra Devam et butonuna tıklanır.

Ardından gelen sayfada varsa mevcut başvurular görüntülenir. Yeni başvuru için sağ üst kısımında yer alan Yeni Başvuru seçeneğine tıklanarak başvuru aşamasına geçilir.

Başvurunun ilk adımı olarak tercih edilen sosyal konut projelerinden, başvurulmak istenen proje seçilir ve sayfanın alt kısmında bulunan `Devam et` butonuna tıklanır. Proje seçildikten sonra gelen adım ise konut tipi seçimidir. Burada konut tipi seçildikten sonra işleme devam edilir.

Başvurunun 3. adımında `Bilgilendirme ve Onay` sayfası açılıyor. Bu sayfadaki bilgileri kontrol edip, bilgilendirme metnini dikkatlice okuduktan sonra alt kısımda yer alan `Yukarıdaki bilgilendirmeyi okudum...` şeklinde devam eden alan işaretlenerek bir sonraki aşamaya geçilir.

4. aşama: `Başvuru Formu`dur. Bu ekranda kişisel bilgiler, başvurunun geçerli sayılabilmesi için eksiksiz ve hatasız şekilde olmalıdır.

5. aşama: Bu ekranda yapılan başvuru henüz tamamlanmamıştır. Başvurunun tamamlanabilmesi için, doldurulan formun ön izlemesi başvuran kullanıcıya gösterilir. Formda yer alan verilerde eksik ya da hatalı bilgi var ise, önceki sayfaya dönülerek düzeltilmesi gerekir. Bilgiler eksiksiz ve doğru ise sayfanın alt kısmında önce `Başvuru Kategorisi` ardından da `Devam et` butonu seçilir.

6. aşama: Bu sayfa başvurunuzu onaylayacağınız sayfadır. Bilgiler son kez kontrol edilir. Bilgiler kontrol edildikten sonra ise alt tarafta başvurunun başarıyla sonuçlanması için gerekli ödeme hakkında bilgi kutucuğu yer alır.

TOKİ başvuru ücreti ne kadar?

Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak.

TOKİ başvuru tarihleri ne zaman?

Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, TOKİ tarafından açıklanan tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise yine kurum tarafından açıklanan tarihler arasında yapılmakta.

TOKİ başvuru ücret iadesi nasıl alınır?

TOKİ tarafından gerçekleştirilen kuralarda hak sahibi olunmadığı taktirde başvuru için yatırılan ücret IBAN'a iade edilebiliyor. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

TOKİ satışları nerede var?

TOKİ'nin konut satışlarını kurumun internet sitesi üzerinden sorgulanabilmekte. TOKİ SATIŞLARI İÇİN TIKLAYIN



