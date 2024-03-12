Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bilecik Bozüyük’te yapımına başlanan 340 adet konutun inşası tamamlandı.

Bilecik Bozüyük TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?

Sosyal Konut Projeleri kapsamında inşa edilen konutlar; hak sahiplerine 04-29 Mart 2024 tarihleri arasında teslim ediliyor.

Proje ait sosyal donatılar sayesinde konforlu, yeni ve modern bir yaşam alanı oluştu.

Bilecik İli Bozüyük İlçesi 340 Konut Projesi’nde yer alan hak sahipleri 04 – 29 Mart 2024 tarihleri arasında taşınmazlarını teslim alacaklardır. Bu çerçevede;

Konut teslimleri, İdaremiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen “Konut Teslim Programı”

çerçevesinde Projenin müşavir firması olan Ubm Uluslararası Birleşmiş Müşavirler Müşavirlik Hizmetleri A.Ş aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Konut teslimleri Toplu Konut Şantiyesinde yapılacaktır.

Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkânları ile Şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır.

Kendisine bildirilen günden başka bir günde konut teslimi için başvuruda bulunan konut alıcılarının işlemleri, geldikleri gün için belirlenmiş konut alıcılarının işlemleri tamamlandıktan sonra yapılabilecektir.

Konut alanların ilk taksit ödemesi Nisan 2024’te ve İlk dönemsel artışı Temmuz 2024’te başlatılacaktır.

3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle %10 oranında Katma Değer Vergisi doğduğundan;

1- Memur Maaş Endeksine (MMA) tabi olarak ve Şehit yakını kategorisinden sözleşme imzalayan alıcıları; 3065 sayılı KDV kanunu kapsamında anahtar tesliminde ödemekle yükümlü olunan KDV tutarını, taşınmazın tesliminden sonraki kalan vadelere yayılarak tahsil edilmesini, ayrıca, teslimden sonraki her bir altı aylık dönemin başında da, KDV borç bakiyesinin güncellemesini ve borç bakiyelerine uygulanan dönemsel güncelleme tutarı üzerinden hesaplanan KDV tutarının, kalan vadelere yayılarak tahsil edilmesini kabul ve taahhüt eden bir Taahhütname T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Bozüyük Şubesinde imzalanarak, bir örneği konut teslim anında Müşavir firmaya alıcılar tarafından ibraz edilecektir. (Şehit yakını kategorisinde KDV Borç bakiyesine artış yapılmayacaktır.)

2- Sabit taksitli sözleşme imzalayan konut alıcıları; 3065 sayılı KDV kanunu kapsamında anahtar tesliminde ödemekle yükümlü olunan %10 oranında Katma Değer Vergisini PEŞİN olarak bankaya ödemekle yükümlüdür.

MMA ile Sözleşme imzalayanlardan KDV’nin borcuna yayılmasını kabul etmeyen konut alıcıları %10 oranında Katma Değer Vergisini peşinen bankaya ödemekle mükelleftir. Ayrıca teslimden sonraki her bir altı aylık dönemin başında da, borç bakiyelerine uygulanan dönemsel güncelleme tutarı üzerinden hesaplanan KDV tutarı, dönem başında peşinen tahsil edilecektir. Bankaca yapılacak KDV tahsilatlarının belli bir düzen içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere konut alıcıları konut teslim programında ilan edilen tarihte Banka şubesine başvuracaktır.

KDV bedelinin borcunan yansıtıldığına dair Taahhütname ve peşin yatırıldığına dair belge veya dekont ibraz edilmeden kesinlikle teslim işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı aslı ve bir adet fotokopi)

Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

KDV tutarının borca yansıtıldığına dair Taahhütname veya peşin ödendiğine dair belge veya fatura.