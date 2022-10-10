Özgün TOKİ arsaları nerede? İşte Ankara TOKİ arsa satışı ilçeleri
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TOKİ arsaları nerede? İşte Ankara TOKİ arsa satışı ilçeleri

TOKİ arsa satışı başvuruları başladı. 350 ila 500 metrekare müstakil parsel şeklindeki arsalarda toplam bedeli 192 bin 500 lira için taksit tutarı 1604 lira ve 10 yıl vade. Hisseli parsel şeklindeki aralarda toplam 112 bin 500 lira için taksit tutarı 937 lira ve 10 yıl vade ile satışa sunulacak. TOKİ arsa başvuruları e devlet ve Ziraat Bankası üzerinden alınmaya başlanırken, TOKİ de hangi ilçe arsa satışının yapılacağını açıkladı. Peki TOKİ arsa Ankara’da nerede var? TOKİ arsaları Ankara hangi ilçelerde?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ ara Ankara’da nerede var? TOKİ arsaları Ankara’da hangi ilçelerde?
TOKİ Ankara arsa satışı yapılan ilçeler

TOKİ arsa başvuruları başladı. TOKİ'den flaş e devlet açıklaması geldi. Arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurulara dair tüm bilgileri merak ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılan Sosyal Konut Projesi'nin ikinci etabını oluşturan 'İlk Evim İlk İşyerim' projesi kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri satışa sunulacak. TOKİ arsa ve işyeri başvuruları e-devlet üzerinden alınacak. İstanbul'da yeni TOKİ projesi var mı 2022 ve 7 bölgede satışa çıkarılacak arsaların fiyatları ve yerleri de araştırılıyor. Peki TOKİ arsa başvurusu nereden ve nasıl yapılır?, TOKİ arsaları nerede? İşte Ankara TOKİ arsa satışı hangi illerde, TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, TOKİ arsa başvurusu nerden yapılır, TOKİ başvuru ne zaman bitiyor, TOKİ başvurularıyla ilgili merak edilenler...

TOKİ ara Ankara’da nerede var?

TOKİ arsaları Ankara’da hangi ilçelerde? İşte 1 milyon TOKİ arsa satışı Ankara’da satışa sunulacak arsalar.

TOKİ arsa Ankara satış yerleri
TOKİ arsa Ankara satış yerleri

TOKİ ARSA BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ arsa başvurusu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacağı duyuruldu. T.C. Kimlik Numarası'nın son hanesi;

  1. • 0 olan vatandaşlar 10 Ekim 2022 Pazartesi ve 11 Ekim 2022 Salı,
  2. • 2 olan vatandaşlar 12 Ekim 2022 Çarşamba,
  3. • 4 olan vatandaşlar 13 Ekim 2022 Perşembe,
  4. • 6 olan vatandaşlar 14 Ekim 2022 Cuma,
  5. • 8 olan vatandaşlar 15 Ekim 2022 Cumartesi,
  6. • 16 Ekim 2022 Pazar gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI

• T.C. Vatandaşı olmak.

• 18 yaşını doldurmuş olmak.

• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak (Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak.)

• Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.

• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.

• İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

• Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.

TOKİ hangi ilde arsa satışı olduğunu açıkladı: İl il arsa yerleri
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TOKİ hangi ilde arsa satışı olduğunu açıkladı: İl il arsa yerleri

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