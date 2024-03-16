TOKİ Adana Sarıçam Buruk Mahalesi 2. Etap 1. bölge konut projesinde yer alan 440 adet daire sahiplerine teslim ediliyor. konut teslim programı ve detayları belli oldu.

Adana Sarıçam TOKİ sosyal konutları ne zaman teslim edilecek?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 81 il ve ilçede yürütülen konut projelerinin teslimlerini sürdürüyor. Adana'da Sarıçam ilçesinde tamamlanan toplam 440 adet dairenin teslimlerine ise başlandı. Ev sahibiş olmak için bekleyen 440 vatandaş yeni evlerini kura teslim programına göre teslim almaya başladı. Konut teslimlerine ilişkin TOKİ resmi X platformu hesabından, "Adana Sarıçam'da 440 adet sosyal konut inşa ettik. Konutlarımız 15 Mart-05 Nisan 2024 tarihleri arasında teslim edilecektir. Hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.” paylaşımını yaptı.

TOKİ tarafından yapılan teslim işlemlerine ilişkin bilgilendirme notunda şunlar yer aldı: Konut teslimleri, İdaremiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen “Konut Teslim Programı” çerçevesinde Projenin müşavir firması olan Koltek Müşavirlik aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Konut teslimleri Toplu Konut Şantiyesinde yapılacaktır. Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkânları ile Şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır.

Kendisine bildirilen günden başka bir günde konut teslimi için başvuruda bulunan konut alıcılarının işlemleri, geldikleri gün için belirlenmiş konut alıcılarının işlemleri tamamlandıktan sonra yapılabilecektir.

Konut alıcılarından taksit ödemeleri teslimden sonra başlayacak olanların ilk taksit ödemesi teslim programına göre;

-Mart 2024 ayında teslim edilen konutların taksit ödemesi Nisan 2024 tarihinde,

-Nisan 2024 ayında teslim edilen konutların taksit ödemesi ise Mayıs 2024 tarihinde, başlayacaktır.

-İlk dönemsel artışı Temmuz 2024’te başlatılacaktır.

3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle Katma Değer Vergisi doğduğundan, alıcılar tarafından T.Halk Bankası A.Ş. Sarıçam / Adana Şubesine ödenek KDV tutarı ve DASK Bedeliyle Konut Paket Sigortası bedeli ileriki tarihlerde tahsil edilecektir. Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir: Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı aslı ve bir adet fotokopi) Konut vekâleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi, KDV tutarının peşin ödendiğine dair belge veya fatura.

Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına Müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı” ile Müşavir firma tarafından mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır.

TOKİ Adana Sarıçam sosyal konutları aidatları ne kadar?

TOKİ Adana Sarıçam Buruk Mahalesi 2. Etap 1. bölge konutları aidat ve avans bedelleri de açıklandı.



