TOKİ 5 bin 750 2+1 ve 3+1 konutun sahipleri gerçekleştirilen kura çekilişi ile belli oldu. 13 ve 14 Aralık'ta gerçekleştirilen Tuzla TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında 5 bin 750 konutun hak sahipleri kura sonucu belirlendi. Noter huzurunda çekilen kura neticesinde TOKİ’den konut almaya hak kazanan vatandaşlar konutların ne zaman teslim edeceğini merak ediyor. Merak edilen sosyal konut projesi ise Tuzla TOKİ evleri. Peki TOKİ Tuzla 100 bin sosyal konut evleri ne zaman teslim edilecek? TOKİ evleri ne zaman verilecek?

TOKİ Tuzla 100 bin sosyal konut evleri ne zaman teslim edilecek?

TOKİ evleri ne zaman verilecek? 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Tuzla TOKİ konutları ne zaman teslim edileceğine ilişkin TOKİ’den açıklama geldi. TOKİ yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Söz konusu projemizin inşaat çalışmaları devam etmektedir. Konut projelerimizde genel olarak teslimat süresi hak sahibi vatandaşlarımız ile yapılan sözleşme imzalama tarihinden itibaren 36 aydır. Ancak konutların daha erken teslime hazır hale gelmesi ile birlikte konutlar bu süre beklenmeden teslim edilmektedir.”

Merhaba,



Söz konusu projemizin inşaat çalışmaları devam etmektedir.



Konut projelerimizde genel olarak teslimat süresi hak sahibi vatandaşlarımız ile yapılan sözleşme imzalama tarihinden itibaren 36 aydır. Ancak konutların daha erken teslime hazır hale gelmesi ile birlikte… — TOKİ (@Toki_Kurumsal) January 2, 2024

Tuzla TOKİ 100 bin sosyal konutları nereye yapılacak?