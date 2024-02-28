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TOKİ İzmir merkez ilk evim projesi ne durumda?

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında, 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılacak. İzmir'de 12 bin 400 konuttan oluşan 2+1 ve 3+1 tipindeki dairelerin hak sahipler 8-14 Mart 2023’te çekilen kura sonucu ile belli olmuştu. Hak sahipleri ilk evim projesinin hangi aşamada olduğunu merak ediyor. Peki TOKİ İzmir merkez ilk ev projesi ne zaman başlayacak, son durum nedir?

11:34 - 28/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:37 - 28/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
TOKİ İzmir ilk evim sosyal konutları ne zaman yapılacak, son durum nedir?
TOKİ İzmir ilk evim sosyal konutları ne zaman yapılacak, son durum nedir?

TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 14 Eylül 31 Ekim 2022 tarihlerinde alınmıştı. Başvuruların ardından gözler kura çekimlerine çevrildi. Sosyal konut projesi kapsamında İzmir’de 12 bin 400 için kura çelişi 8-14 Mart 2023’te tamamlanmıştı. Kura neticesinde hak sahibi olanlar, TOKİ İzmir ilk evimin projesinin ne durumda olduğunu merak ediyor. Peki İzmir TOKİ ilk evim konut projesinde son durum nedir? İşte detaylar.

TOKİ İzmir merkez ilk evim konut projesinde son durum nedir?

İzmir merkez ilk evim projesine ilişkin TOKİ X platformu üzerinden son duruma ilişkin açıklama yaptı. TOKİ o açıklamasında, “Konut projelerinde; imar planlama, projelendirme ve ruhsatlandırma işlemlerinin ardından ihale işlemleri de tamamlanarak inşaat çalışmaları başlamaktadır.

Söz konusu projenin ihalesinin yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Projelere yönelik ilan edilecek gelişmelerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir, web sayfamız http://toki.gov.tr adresini ziyaret edebilir ya da [444 86 54] no’lu çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.” denildi.

TOKİ izmir konutları nerede?

TOKİ sosyal konut projesinin İzmir'de hangi ilçelerde yapılacağı belli oldu. Buna göre TOKİ sosyal konut projesi İzmir'in Aliağa 1000, Bergama 500, Dikili 1000, Güzelbahçe 750, Kiraz 271, Menemen 1000, Merkez 6 bin 279, Seferihisar 500, Torbalı 500 ve Urla ilçesine 300 konut yapılacak.

TOKİ konutları ne zaman yapılacak, kaç yılda teslim edilecek?

Kurum, başvuru süreci devam ederken ilk temellerin geçen hafta atıldığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: "17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız."



#TOKİ
#toki ilk evim konutları
#İzmir TOKİ sosyal konutları
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