TOKİ İzmir ilk evim sosyal konutları ne zaman yapılacak, son durum nedir?

TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 14 Eylül 31 Ekim 2022 tarihlerinde alınmıştı. Başvuruların ardından gözler kura çekimlerine çevrildi. Sosyal konut projesi kapsamında İzmir’de 12 bin 400 için kura çelişi 8-14 Mart 2023’te tamamlanmıştı. Kura neticesinde hak sahibi olanlar, TOKİ İzmir ilk evimin projesinin ne durumda olduğunu merak ediyor. Peki İzmir TOKİ ilk evim konut projesinde son durum nedir? İşte detaylar.

TOKİ İzmir merkez ilk evim konut projesinde son durum nedir?

İzmir merkez ilk evim projesine ilişkin TOKİ X platformu üzerinden son duruma ilişkin açıklama yaptı. TOKİ o açıklamasında, “Konut projelerinde; imar planlama, projelendirme ve ruhsatlandırma işlemlerinin ardından ihale işlemleri de tamamlanarak inşaat çalışmaları başlamaktadır.

Söz konusu projenin ihalesinin yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Projelere yönelik ilan edilecek gelişmelerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir, web sayfamız http://toki.gov.tr adresini ziyaret edebilir ya da [444 86 54] no’lu çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.” denildi.

TOKİ izmir konutları nerede?

TOKİ sosyal konut projesinin İzmir'de hangi ilçelerde yapılacağı belli oldu. Buna göre TOKİ sosyal konut projesi İzmir'in Aliağa 1000, Bergama 500, Dikili 1000, Güzelbahçe 750, Kiraz 271, Menemen 1000, Merkez 6 bin 279, Seferihisar 500, Torbalı 500 ve Urla ilçesine 300 konut yapılacak.

TOKİ konutları ne zaman yapılacak, kaç yılda teslim edilecek?

Kurum, başvuru süreci devam ederken ilk temellerin geçen hafta atıldığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: "17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız."







