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TOKİ sayfasında yoğunluk oluştu! toki.gov.tr neden açılmıyor?

TOKİ sosyal konut projesinin detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TOKİ'nin yüzyılın projesi olan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal Konut kampayasını açıklamasının ardından vatandaşlar TOKİ'nin ineternet sitesi toki.gov.tr'ye akın etti. Erişim sağlayamayan bazı vatandaşlar "toki.gov.tr neden açılmıyor, çöktü mü" sorularının yanıtını merak ediyor. Peki, toki.gov.tr sitesi neden açılmıyor, ne zaman açılacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
toki.gov.tr neden açılmıyor, çöktü mü? TOKİnin internet sitesinde yoğunluk mu var?
toki.gov.tr

TOKİ başvuru 2022 şartları belirlenirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 250 bin sosyal konut ve 100 bin arsa satışı için dar gelirlinin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Böylece "TOKİ başvuru şartları, sosyal konut ve arsa satışı ne zaman başlayacak" sorusu yanıt bulmuş oldu. Müjdeli haberin ardından milyonlarca kişi TOKİ'nin internet sitesi toki.gov.tr adresine yöneldi.

toki.gov.tr neden açılmıyor?

TOKİ konut ve arsa projesi detaylarının açıklanması ile vatandaşlar toki.gov.tr adresine yöneldi. TOKİ'nin resmi web sitesi olan toki.gov.tr yoğunluk sebebiyle şuanda açılmıyor. Konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı ancak kısa bir sürede erişim sorununun çözülmesi tahmin ediliyor.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ başvuruları yarın 14 Eylül itibariyle başlayacak.

TOKİ BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILACAK?

TOKİ başvuruları e-devlet sistemi üzerinden yapılacak.

E-DEVLET TOKİ BAŞVURU EKRANI

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