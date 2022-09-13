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TOKİ teslimat süresi: TOKİ konutları ne kadar sürede teslim edilecek?

TOKİ konutlarının teslimat süreleri merak ediliyor. Türkiye’de milyonlarca kişiyi ilgilendiren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut yapılacağını ifade ederken hangi ilde kaç konut yapılacağını, 2+1, 3+1 evlerin fiyatlarını ve ödeme planının detaylarını açıkladı. Peki, TOKİ konutları ne kadar sürede teslim edilecek? 2+1 ve 3+1 daireler ne zaman teslim edilecek? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ konutları ne kadar sürede teslim edilecek, ne zaman oturulacak? TOKİ 2+1 3+1 dairelerin teslimat süresi!
TOKİ teslimat süresi

Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni gerçekleşti. Başkan Erdoğan TOKİ sosyal konut projesi için uygulanacak daire fiyatları ve taksit ödemeleri hakkında detayları duyurdu.

TOKİ'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım töreninde yaptığı konuşmasında, "Şehit yakınları ve gazilere 12 bin 500, engelli vatandaşlarımıza yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 konut, emeklilere ise 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz" dedi.

TOKİ SOSYAL KONUT FİYATLARI VE AYLIK TAKSİTLER NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Böylesi bir yatırım, ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşürecek, vatandaşlarımızın konuta erişimini de kolaylaştıracaktır.

Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler.

850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 780 kliradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir.

TOKİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Birazdan ana hatlarını milletimizle paylaşacağımız projenin başvuruları yarın başlıyor ve ekim ayının sonuna kadar sürecek. Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Sosyal konut projesini 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

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