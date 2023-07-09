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Torba kanun teklifi Meclis'e geliyor: İşte yeni torba yasa maddeleri ve içeriği

AK Parti, uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni torba kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda "Torba yasada BAĞ-KUR sicil affı ile EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj sigortası var mı?" sorularının yanıtları araştırılıyor. Toplam 16 maddeden oluşması beklenen kanun teklifiyle 31 Temmuz'da sona erecek Covid-19 izni kalıcı hale getirilecek. Teklifte, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nda görevli ebeler ve aile hekimleri ile AFAD ve sanayi bölgelerine yönelik düzenlemeler de yer alacak. İşte yeni torba yasa maddeleri, içeriği ve kapsamı.

09:03 . 9/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Torba yasa kanunu içeriği

Torba yasa kanunu içeriği

AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yeni bir torba kanun teklifi vermeye hazırlandığı öğrenildi. Toplam 16 maddeden oluşması beklenen kanun teklifiyle 31 Temmuz'da sona erecek Covid-19 izni kalıcı hale getirilecek.

Korona izinlisi olan mahkumlara geri çağrılacak mı?

Torba kanun teklifinde Covid-19 ile ilgili de kararlar yer alıyor. Covid-19 izninden yararlanan hükümlü sayısının 128 binin üstünde olduğu biliniyor. Covid-19 izni uygulamasından yararlanarak dışarıda bulunanlar cezaevine geri çağrılmayacak. Belli suçlarda 3-4 yıl hapis cezası alan mahkumların tahliyesinin de önü açılacak.

Hangi mahkumlara tahliye var?

Torba kanun düzenlemesiyle Ceza İnfaz Kanunu'na kalıcı bir madde eklenecek. Uyuşturucu, terör, cinsel istismar gibi suçlar haricinde, belli suç tiplerinde 3 ya da 4 yıl cezası kalan ve zaten dışarda hayata karışmış olan mahkumlar tahliye olacak. Daha önce denetimli serbestlik veya Covid-19 izni nedeniyle tahliye edilenler de cezaevine geri çağırılmayacak. Düzenlemeden 100 bine yakın hükümlünün yararlanması bekleniyor.

25 kira artış sınırı uygulaması torba yasada olacak mı?

Hükümlülerin tahliyesine baro temcilcileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte başsavcılık ve cezaevi yetkililerinden oluşan denetim izleme komisyonu karar verecek. Mahkumların karnelerini inceleyecek komisyon, hükümlü uyumlu mu, hizmetlere desteğe iş birliğine uygun mu, mahkum ıslah olmuş mu tüm bunları değerlendirecek. Son olarak hükümlü dinlenerek tahliyeye ilişkin karar verilecek. 16 maddeden oluşan kanun teklifinde yüzde 25 kira artış sınırının devam etmesine yönelik düzenleme de yer alacak.

Evde bakım ve yaşlılık aylığı alanlara iyi haber: Yeni maaşlar arttı
Evde bakım ve yaşlılık aylığı alanlara iyi haber: Yeni maaşlar arttı

Evde bakım maaşı alanlar 6 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte evde bakım maaşına zam gelece mi? sorusunu sormaya başladı. Bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli kişileri bakmakla yükümlü olan vatandaşlara her ay düzenli bir şekilde evde bakım aylığı ödenmekte. Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan evde bakım desteği 4 bin 336 lira olarak veriliyordu. Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme çerçevesinde sosyal yardım ödemeleri de arttı. Peki zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Evde bakım maaşı zamlı ödemeleri ne zaman alınmaya başlanacak? Engelli aylığına ne kadar zam geldi? 65 aylığı yaşlılık maaşı ne kadar oldu, yeni zam oranı ne kadar oldu? İşte, merak edilenler.

#torba yasa
#torba yasa maddeleri
#meclis
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