Arsenal ilk düdükten itibaren oyunda baskı kurdu. 14. dakikada Hugo Lloris'in kendi kalesine attığı golle Arsenal 1-0 öne geçti.36. dakikada Martin Odegaard, müthiş bir golle skoru 2-0 yaptı. Arsenal, geçen sezon kendilerini ilk dörtten eden Tottenham karşısında ilk yarıyı domine etti. Topçular, ikinci yardı da rakibine şans tanımazken; ev sahibi ekip teknik direktörü Antonio Conte'nin üzgün görüntüsü dikkat çekti.

Tottenham'ın golcüsü Harry Kane'in kulüp tarihinde tüm zamanların en golcü ismi rekorunu egale etmesine bir golü vardı. Kane, Jimmy Greaves'in rekoruna ortak çıkacaktı; ancak kaleci Aaron Ramsdale bu maçta ona izin vermedi.

Bu galibiyetle puanını 47 yapan Arsenal 18 hafta sonunda en yakın takipçisi Manchester City'le arasındaki puan farkını sekize çıkardı.

Maç sonrası kaleciye tekme

İlk düdüğün ardından Richarlison ile kaleci Ramsdale arasında tartışma çıktı. Arsenal file bekçisi, kale arkasındaki suyunu almaya giderken tribünlerden bir taraftar İngiliz kaleciye tekme attı. Araya önce diğer futbolcular daha sonra güvenlik görevlileri girdi. Mikel Arteta da olayları yatıştırdı ve Arsenal'li oyuncular soyunma odasına gitti.





Manchester United-Manchester City maç özeti