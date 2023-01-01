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Spor
ÖZET| Tottenham-Arsenal: 0-2
İngiltere Premier Ligi'nin lideri Arsenal, Kuzey Londra derbisinde Tottenham'ı 2-0 yendi; en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Arsenal'in gollerini 14. dakikada Lloris (kk) ve 36. dakikada Martin Odegaard attı. Tottenham-Arsenal maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.
1:36 . 16/01/2023 Pazartesi
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Arsenal farkı açıyor.

Arsenal farkı açıyor.

Arsenal ilk düdükten itibaren oyunda baskı kurdu. 14. dakikada Hugo Lloris'in kendi kalesine attığı golle Arsenal 1-0 öne geçti.36. dakikada Martin Odegaard, müthiş bir golle skoru 2-0 yaptı. Arsenal, geçen sezon kendilerini ilk dörtten eden Tottenham karşısında ilk yarıyı domine etti. Topçular, ikinci yardı da rakibine şans tanımazken; ev sahibi ekip teknik direktörü Antonio Conte'nin üzgün görüntüsü dikkat çekti.

Tottenham'ın golcüsü Harry Kane'in kulüp tarihinde tüm zamanların en golcü ismi rekorunu egale etmesine bir golü vardı. Kane, Jimmy Greaves'in rekoruna ortak çıkacaktı; ancak kaleci Aaron Ramsdale bu maçta ona izin vermedi.

Bu galibiyetle puanını 47 yapan Arsenal 18 hafta sonunda en yakın takipçisi Manchester City'le arasındaki puan farkını sekize çıkardı.

Maç sonrası kaleciye tekme

İlk düdüğün ardından Richarlison ile kaleci Ramsdale arasında tartışma çıktı. Arsenal file bekçisi, kale arkasındaki suyunu almaya giderken tribünlerden bir taraftar İngiliz kaleciye tekme attı. Araya önce diğer futbolcular daha sonra güvenlik görevlileri girdi. Mikel Arteta da olayları yatıştırdı ve Arsenal'li oyuncular soyunma odasına gitti.


Manchester United-Manchester City maç özeti

Manchester United-Manchester City maçının özetini izlemek için tıklayınız.

#Tottenham
#Arsenal
#İngiltere
2 saat önce
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ÖZET| Tottenham-Arsenal: 0-2
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