TPAO, Türkiye'nin en büyük petrol ve doğal gaz şirketidir. Şirket, petrol ve doğal gaz arama, üretim, rafinericilik, dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) işçi alımları ne zaman?

TPAO başvuruları, 9 Ekim 2023 tarihinde başlayıp 13 Ekim 2023 tarihinde sona erecek.

TPAO personel alımı iş başvuruları nereden yapılacak?

Adaylar Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi iskur.gov.tr üzerinden başvurularını online olarak gerçekleştirecek.

TPAO personel alımı İŞKUR başvurusu nasıl yapılacak?

TPAO personel alımı için başvuruda bulunmak için öncelikle İŞKUR açık iş ilanları sayfası esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx giriş yapın. Karşınıza çıkan arama kutucuğuna "TPAO" yazarak ara butonuna tıklayın. Akabinde kaşınıza kuruma ilişkin ilanlar listelenecektir.

Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana girin ve E-Devlet şifresi ile giriş yaparak başvurunuzu tamamlayın

TPAO personel alımı hangi pozisyonlarda olacak?

Alım yapılacak bazı pozisyonlar şunlardır:

Uzman Yardımcısı

Avukat

Yazılım Mühendisi

Kimya Mühendisi

Bilgisayar Mühendisi

Çevre Mühendisi

Endüstri Mühendisi

Elektrik-Elektronik Mühendisi

İŞKUR TPAO personal alımı şartları neler?

1 İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlan şartlarını taşıyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların başvuruları kabul edilir.

4) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

5) KPSS'ye tabi kariyer mesleklerde puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının beşer katı nihai aday listeleri sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sınavdan önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.







