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Trabzon Kurban Bayramı Namazı Vakti - 28 Haziran 2023

Trabzon bayram namaz vakti Yeni Şafak'ta. 28 Haziran 2023 Çarşamba günü bayram namazının kılınmasıyla, İslam aleminde Kurban bayramı büyük çoşkuyla kutlanacak. Bayram namazı, sabah namazından sonra güneş doğduktan sonra kılınır. Kurban bayramı namazı, cemaatle camiide kılınır. 2 rekat olarak, toplam 9 tekbir ile kılınır. Bayram namazı, Hanefi mezhebine göre vacip, Şafii mezhebine göre ise mükked sünnettir. Peki, 2023 Trabzon bayram namazı saati kaç? Bayram namazı nasıl kılınır? İşte Trabzon namaz vakitleri.

17:59 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Trabzon namaz vakitleri

Trabzon namaz vakitleri

Trabzon bayram namazı vakti belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bayram namazı takviminde tüm illerin bayram namazı kılınış saati açıklandı. İşte Trabzon kurban bayramı namazı saati.

Trabzon bayram namazı saati kaç? - 28 Haziran 2023

Trabzon'da Kurban Bayramı namazı saat 05.27'de kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat Kılınışı

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat Kılınışı

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.



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44 dakika önce
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Uşak Kurban Bayramı Namazı Vakti - 28 Haziran 2023