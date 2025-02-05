Ülke genelinde birçok bölgede etkili olan kar yağışı Trabzon'da da görüldü. Kar yağışının etkili olmasının ardından Tonya ve Şalpazarı ilçeleri ile ilgili kaymakamlıklardan açıklama geldi.

Konu ile ilgili ilçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, "Tonya ilçemizde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 6 Şubat 2025 Perşembe günü taşımalı öğrencilerimizin eğitim öğretimine 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir ve Şalpazarı ilçemizde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 6 Şubat 2025 Perşembe günü tüm kademelerde (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler) eğitim öğretime bir gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır" denildi.