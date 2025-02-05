Trabzon'da kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerinin ardından kar yağışı Trabzon'da yer yer yoğun şekilde görüldü. Öğrenciler ise heyecanla valilikten gelecek kar tatili haberini bekliyor. Peki Trabzon'da yarın (6 Şubat) okullar tatil mi? İşte son dakika gelişmeler.
Ülke genelinde birçok bölgede etkili olan kar yağışı Trabzon'da da görüldü. Kar yağışının etkili olmasının ardından Tonya ve Şalpazarı ilçeleri ile ilgili kaymakamlıklardan açıklama geldi.
TRABZON'DA YARIN (6 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ?
Trabzon'da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 6 Şubat Perşembe günü Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde okullar tatil edildi.
Konu ile ilgili ilçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, "Tonya ilçemizde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 6 Şubat 2025 Perşembe günü taşımalı öğrencilerimizin eğitim öğretimine 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir ve Şalpazarı ilçemizde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 6 Şubat 2025 Perşembe günü tüm kademelerde (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler) eğitim öğretime bir gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır" denildi.