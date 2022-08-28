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Nefesler derbi için tutuldu: Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Futbolseverler derbi maçına kilitlendi. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında sahasındaki maçta Galatasaray ile 134. kez karşılaşacak. Bordo mavili takım, Kopenhag yenilgisi sonrası ezeli rakibi karşısında kazanmak istiyor. Trabzonspor-Galatasaray maçı kaçta, maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçın hakemi kim, ilk 11’ler belli oldu mu? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
Trabzonspor Galatasaray derbisi

Trabzonspor - Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de Trabzon'da yapacakları maçla 134. kez karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag karşısında aldığı skorlarla Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Trabzonspor, Galatasaray ile karşılaşacak. Okan Buruk yönetiminde yeni sezona başlayan Galatasaray ilk üç maçta iki galibiyet bir mağlubiyet alarak 6 puan topladı. Deplasmanda zorlu bir maça çıkacak olan sarı kırmızılılar maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor-Galatasaray maçı, 28 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te yapılacak. Müsabaka, beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi kim?

Trabzonspor - Galatasaray derbisinin hakemi Ali Palabıyık'ın oldu. Ali Palabıyık'ın yardımcıları ise Ceyhun Sesigzel, Kemal Yılmaz, Burak Şeker oldu.

Trabzonspor-Galatasaray muhtemel 11’leri

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Stryger Larsen, Marc Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Dorukhan Toköz, A. Ömür, Bardhi, Djaniny, Cornelius

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Kerem, Yunus, Olivieira, Torreira, Mertens, Seferovic.

TS-GS derbi maçı bilet fiyatları
TS-GS derbi maçı bilet fiyatları

Trabzonspor - Galatasaray maç bileti ne kadar?

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Galatasaray taraftarının stada alınmayacağını duyurdu. Bordo-mavili taraftarlara Galatasaray maçı için fiyatlar VIP Platinum bilet 1500 TL, VIP Gold bilet 1250 TL, VIP Silver bilet 1000 TL, Batı tribün bileti 500 TL ve Doğu tribün bileti 400 TL olarak belirlendi.

Trabzonspor-Galatasaray istatistikleri

Galatasaray-Trabzonspor 134. randevuda buluşacak. İki takım arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 133 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 30 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 174, Trabzonspor ise 151 kez gol sevinci yaşadı.

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