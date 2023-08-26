Trabzonspor - Çaykur Rizespor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 3. haftasında evinde Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Bu akşam saat 19.15’de oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.
TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
TRABZONSPOR
1 Uğurcan Çakır
18 Eren Elmalı
19 Stryger Larsen
24 Stefano Denswil
32 Filip Benkovic
8 Enis Bardhi
10 Abdülkadir Ömür
11 Anastasios Bakasetas
21 Dimitris Kourbelis
9 Umut Bozok
27 Trezeguet
ÇAYKUR RİZESPOR
23 Gökhan Akkan
3 Halil İbrahim Pehlivan
16 Seyfettin Anıl Yaşar
37 Muhammet Taha Şahin
53 Emir Han Topçu
7 Benhur Keser
8 Dal Varesanovic
54 Mithat Pala
10 Ibrahim Olawoyin
12 John Mary
77 Altin Zeqiri