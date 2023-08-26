Trabzonspor - Çaykur Rizespor maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu 1. hafta açılış maçında Trabzonspor evinde Antayalspor’u ağırladı. Trabzonspor 8. dakikada Stefano Denswil’in attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı. Bordo-mavililer Nenad Bjelica yönetiminde sezonun ilk galibiyetini alarak 3 puanın sahibi oldu. Trabzonspor - Antalyaspor maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.