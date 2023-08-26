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Trabzonspor - Çaykur Rizespor maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde. Trendyol Süper Lig 3. haftasında Trabzonspor evinde Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Bu akşam saat 19.15’de oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Süper Lig'e o sezon yükselen takımlarla oynadığı son 23 maçın sadece üçünü kaybeden Trabzonspor bu üç mağlubiyeti de 2-1'lik skorlarla alırken, diğer karşılaşmaların hiçbirinde kalesinde iki gol görmedi. Trabzonspor ile oynadığı son Süper Lig maçını 3-2 kazanan Çaykur Rizespor, rakibini en son Ekim 2006-Nisan 2007 arasında üst üste iki kez mağlup edebildi. Trabzonspor - Çaykur Rizespor maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:54 . 26/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor - Çaykur Rizespor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trabzonspor - Çaykur Rizespor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 3. haftasında evinde Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Bu akşam saat 19.15’de oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

TRABZONSPOR

1 Uğurcan Çakır

18 Eren Elmalı

19 Stryger Larsen

24 Stefano Denswil

32 Filip Benkovic

8 Enis Bardhi

10 Abdülkadir Ömür

11 Anastasios Bakasetas

21 Dimitris Kourbelis

9 Umut Bozok

27 Trezeguet

ÇAYKUR RİZESPOR

23 Gökhan Akkan

3 Halil İbrahim Pehlivan

16 Seyfettin Anıl Yaşar

37 Muhammet Taha Şahin

53 Emir Han Topçu

7 Benhur Keser

8 Dal Varesanovic

54 Mithat Pala

10 Ibrahim Olawoyin

12 John Mary

77 Altin Zeqiri

TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR CANLI SKOR



#Trabzonspor
#Çaykur Rizespor
#Trendyol Süper Lig
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Trabzonspor - Çaykur Rizespor maç kadrosu ve muhtemel 11'ler