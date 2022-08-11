Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig 'in 2. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü. Peki, Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta olacak?
TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor Hatayspor maçı Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü sahasında gerçekleşecek.
MAÇIN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres ve Marek Hamsik'in katılmadıkları bildirildi. Abdülkadir Ömür'ün ise takımdan ayrı koşu yaptığı belirtildi.
Bordo-mavili futbolcuların, antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptığı kaydedildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.