Trabzonspor, Avrupa kupalarında 145. maçında evinde Monaco'yu ağırlayacak

UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında yarın Fransa temsilcisi Monaco ile sahasında karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 145. maçına çıkacak. Peki Trabzonspor Monaco maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?

Trabzonspor Monaco maçı ne zaman saat kaçta?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Monaco ile 13 Ekim Perşembe günü karşılaşacak.

Monaco Trabzonspor hangi kanalda?

Trabzonspor- Monaco mücadeles Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor Monaco muhtemel 11'ler

Trabzonspor : Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Maxi Gomez

: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Maxi Gomez Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashile, Henrique, Diatta, Fofana, Camara, Golovin, Embolo, Ben Yedder

Trabzonspor'da kimler sakat?

Trabzonspor'da ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca karşılaşmada yer alamayacak.

Trabzonspor Monaco maçı hakemi kim?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında yarın Fransız ekibi Monaco ile mücadele edecek. Akyazı Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayacak olan müsabakayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Yardımcılıklarını ise Lars Hummelgaard ve Victor Skytte yapacak.

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Gruptaki ilk maçında Macaristan’ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, evinde Kızılyıldız’ı 2-1 mağlup ederken deplasmanda ise Monaco’ya 2-1 mağlup olmuştu.

Trabzonspor’da Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz’ün tedavileri devam ederken, kırmızı kart cezalısı Gomez ise yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Trabzonspor, Avrupa’da 145. maçını oynayacak

UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında yarın sahasında Fransa’nın Monaco takımıyla karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 145. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 144 maçta 51 galibiyet, 37 beraberlik ve 56 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 183 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 201 gol gördü.

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Sahasında ligde ve Avrupa’da 390 gündür yenilmiyor

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda yarın Fransız ekibi Monaco ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig ve Avrupa olmak üzere 390 gündür yenilmiyor. Karadeniz ekibi sahasındaki en son yenilgisini UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde İtalya ekibi Roma karşısında 2-1’lik sonuçla almıştı. Bordo-mavililer söz konusu dönemden sonra ligde oynadığı 23 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik alırken, Avrupa’da oynadığı iki maçta ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

ÖZGÜN ÖZET | PSG Benfica: 1-1

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Monaco - Trabzonspor (3-1) Maç Özeti | Uefa Avrupa Ligi H Grubu 3. Hafta