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İstanbul’da trafiğe kapalı olan yollar listesi ve alternatif güzergahlar…

İstanbul’da trafiğe kapalı olan yollar listesi ve alternatif güzergahlar…

09:496/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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6 Ekim Pazar İstanbul'da hangi yollar trafğe kapalı? İşte 6 Ekim Pazar günü trafiğe kapalı olan yollar...
6 Ekim Pazar İstanbul'da hangi yollar trafğe kapalı? İşte 6 Ekim Pazar günü trafiğe kapalı olan yollar...

6 Ekim Pazar günü Spor İstanbul tarafından düzenlenen "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda etkinlik boyunca trafiğe kapalı olacak yolları duyurdu. İşte İstanbul’da trafiğe kapalı olan yollar listesi ve alternatif güzergahlar…

"Colour Run-Renkli Koşu" etkinliği nedeniyle İstanbul'un bazı yolları, 6 Ekim Pazar günü belirli saatlerde trafiğe kapatılacak. Bu durum, şehir içi ulaşımınızı planlarken dikkate almanız gereken önemli bir detaydır. İşte İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar listesi.İstanbul’da trafiğe kapalı olan yollar hangileri?

Toplam 6 bin kişinin kayıt yaptırdığı etkinlik nedeniyle İstanbul'un tarihi Yarımada bölgesindeki bazı yollar trafiğe kapatılacak.

  • Kennedy Caddesi Eminönü-Yenikapı,
  • Zeytinburnu-Yenikapı yönleri,
  • Namık Kemal ve Mustafa Kemal caddeleri,
  • Segah, Kumluk, Şair Sermet, Aksakal ve Ahırkapı sokaklarında, 06.00-11.00 saatlerinde trafik akışı sağlanamayacak.

Sporcular, ilk olarak Yenikapı'da saat 08.30'da 10 kilometre koşacak. Ardından 5 kilometrede yarışacaklar, 08.45'te koşuya başlayacak. 10 kilometre koşan sporcular, Gülhane kapısını geçtikten sonra dönüş alıp, tekrar Yenikapı'da yarışı bitirecek.

Yaya geçidi denetimlerinde sürücülere ceza yağdı

Son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde 535 bin 705 araç ve sürücüye işlem yapıldığını bildirdi. Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerince 26 Eylül-3 Ekim tarihlerinde 2 milyon 823 bin 859 aracın denetlendiği açıklandı. Yaya kazalarının en aza indirilmesi ve yayalara karşı toplumsal bir farkındalık oluşturulması amacıyla "Trafikte Yaya Önceliği" konusunda okul ve yaya geçitlerinde ve kavşaklarda hem sürücülere hem de yayalara yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 139 bin 58, periyodik muayenesi yaptırılmamış 28 bin 470, emniyet kemeri kullanmayan 34 bin 267, sürücü belgesiz araç kullanan 2 bin 836 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 925 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 535 bin 705 araç ve sürücüye işlem yapıldı.

#İstanbul
#Trafiğe kapalı yollar
#İstanbul'u Koşuyorum

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