6 Ekim Pazar günü Spor İstanbul tarafından düzenlenen "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda etkinlik boyunca trafiğe kapalı olacak yolları duyurdu. İşte İstanbul’da trafiğe kapalı olan yollar listesi ve alternatif güzergahlar…
"Colour Run-Renkli Koşu" etkinliği nedeniyle İstanbul'un bazı yolları, 6 Ekim Pazar günü belirli saatlerde trafiğe kapatılacak. Bu durum, şehir içi ulaşımınızı planlarken dikkate almanız gereken önemli bir detaydır. İşte İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar listesi.İstanbul’da trafiğe kapalı olan yollar hangileri?
Toplam 6 bin kişinin kayıt yaptırdığı etkinlik nedeniyle İstanbul'un tarihi Yarımada bölgesindeki bazı yollar trafiğe kapatılacak.
- Kennedy Caddesi Eminönü-Yenikapı,
- Zeytinburnu-Yenikapı yönleri,
- Namık Kemal ve Mustafa Kemal caddeleri,
- Segah, Kumluk, Şair Sermet, Aksakal ve Ahırkapı sokaklarında, 06.00-11.00 saatlerinde trafik akışı sağlanamayacak.
Sporcular, ilk olarak Yenikapı'da saat 08.30'da 10 kilometre koşacak. Ardından 5 kilometrede yarışacaklar, 08.45'te koşuya başlayacak. 10 kilometre koşan sporcular, Gülhane kapısını geçtikten sonra dönüş alıp, tekrar Yenikapı'da yarışı bitirecek.