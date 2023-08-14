Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Dar alanda pas çalışmalarıyla devam eden idman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi. Dün Gaziantep FK ile oynanan maçta ilk 11’de forma giyen oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

CENGİZ ÜNVER VE FRED İLK ANTREMANINDA

Ayrıca yeni transferler Cengiz Ünder ve Fred de takımla birlikte ilk antrenmanlarına çıktı.Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

DOMİNİK LİVAKOVİC FENERBAHÇE'YE GELİYOR

Son olarak Fred ve Cengiz Ünder'i aynı gün İstanbul'a getirerek gövde gösterisi yapan sarı- lacivertliler, şimdi de Hırvat eldiven Dominik Livakovic için geri sayıma geçti.

28 yaşındaki kaleci için Dinamo Zagreb'le 9 milyon euroya el sıkışan Fenerbahçe, Hırvat ekibinin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme maçını bekliyor.

Livakovic, Zagreb'in AEK ile oynayacağı rövanş maçının ardından İstanbul'a gelecek.

4+1 YILLIK İMZALANACAK

Hırvat kaleci en geç cuma gününe kadar resmi Fenerbahçe ile resmi imzayı atacak.

28 yaşındaki tecrübeli kaleciyle 4+1 yıllık sözleşme yapılacak.

Fenerbahçe, daha önce; Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı.

Livakovic'in kadroya katılmasıyla birlikte sarı-lacivertliler, bu sezonki 12.transferini gerçekleştirmiş olacak.







