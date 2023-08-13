Fenerbahçe Cengiz Ünder'in maliyetini açıkladı

Cengiz Ünder
Fenerbahçe, yeni transferi Cengiz Ünder'in maliyetini KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe resmen duyurdu
Fenerbahçe resmen duyurdu
KAP'a yapılan açıklamada
; "Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique de Marseille kulübüne toplam Transfer bedeli olan 15.000.000 Avro 4 sene içerisinde ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
" denildi.
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30 dakika önce