Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında yarın saat 19.00’da Galatasaray ile mücadele edecek olan Alanyaspor, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Alanyaspor, Galatasaray maçının hakemi de belli oldu. Peki, Alanyaspor, Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Maçın hakemi kim? İşte ayrıntılar...